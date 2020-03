En remportant le tournoi de Dubaï contre Stefanos Tsitsipas, Novak Djokovic a étendu son record invaincu cette année en le portant à 18 victoires consécutives (21 si l’on compte également les finales de la Coupe Davis). En 2011, le champion de Serbie a remporté 43 matchs de suite avant de se rendre à Roger Federer en demi-finale de Roland Garros.

Le numéro 1 mondial a également reçu un visa de résidence de 10 ans avec une carte d’or des Émirats arabes unis. «Je n’utilise pas Dubaï comme résidence, mais un jour si je décide de le faire, je pense que cela me donnera, je suppose, un moyen plus facile de m’installer en tant que résident, si j’ai bien compris.

Je ne suis pas encore vraiment sûr de tous les avantages et privilèges de cet honneur. Je suis reconnaissant parce que je suis ami depuis des années avec Son Altesse, Fazza, si je peux l’appeler ainsi. Je veux le remercier de m’avoir permis de m’entraîner dans son établissement pendant les années où je viens à Dubaï.

J’aime à penser que le visa d’or est une conséquence positive de la relation que nous avons également eue avec d’autres grands athlètes comme Ronaldo et Federer. Je suis honoré de faire partie de ce groupe. Dubaï a été une ville très importante dans ma carrière.

Pas seulement à cause du tournoi, mais parce que je viens ici en tant que touriste et que je l’utilise comme base pour l’entraînement de pré-saison. J’aime vraiment bien ça. J’ai hâte de revenir. Si vous demandez à mes enfants, ils seront probablement encore plus ravis de revenir à Dubaï “- a-t-il dit.