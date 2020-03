“Je n’utilise pas Dubaï comme résidence” – Novak Djokovic

Novak Djokovic a remporté son cinquième titre de l’Open de Dubaï le week-end dernier après avoir effacé Stefanos Tsitsipas 6-3, 6-4. Cependant, il a reçu un autre petit cadeau après avoir remporté le titre à Dubaï. Le Serbe a également reçu un visa de résidence de 10 ans avec une carte d’or des Émirats arabes unis.

Le programme de visa de résidence de la carte d’or des EAU permet aux titulaires une période de résidence de 10 ans aux EAU. Ce programme a été lancé par le souverain de Dubaï, Shaikh Al Maktoum. Il s’agit d’un visa accordé aux principaux professionnels de divers domaines tels que la science, les sports, etc. par les EAU.

Plusieurs personnalités sportives comme Cristiano Ronaldo, Didier Drogba, Roger Federer, Luis Figo, entre autres, ont reçu le prestigieux visa. Djokovic a également reçu le visa après sa victoire au titre à l’Open de Dubaï 2020.

Novak Djokovic s’ouvre sur un visa d’or

Ce n’était guère une surprise, étant donné l’affinité de Novak pour Dubaï. Il est également en bons termes avec le prince héritier de Dubaï, Shaikh Hamdan, qui est un grand fan de sport.

Naturellement, les médias étaient curieux de savoir comment Novak prévoyait d’utiliser le prestigieux visa.

«Je n’utilise pas Dubaï comme résidence, mais un jour si je décide de le faire, je pense que cela me donnera, je suppose, un moyen plus facile de m’installer en tant que résident, si j’ai bien compris. Je ne suis pas encore vraiment sûr de tous les avantages et privilèges de cet honneur. “

Il a parlé de sa relation avec Shaikh Hamdan et d’autres personnalités qui détiennent le visa d’or.

«Je suis reconnaissant parce que je suis ami depuis des années avec Son Altesse, Fazza, si je peux l’appeler ainsi. Je tiens à le remercier de m’avoir permis de m’entraîner dans son établissement depuis des années que je viens à Dubaï. J’aime à penser que le visa d’or est une conséquence positive de la relation que nous avons également eue avec d’autres grands athlètes comme Ronaldo et Federer. Je suis honoré de faire partie de ce groupe. “

Djokovic a ensuite expliqué comment Dubaï a été un élément essentiel de ses séances d’entraînement de pré-saison.

«Dubaï a été une ville très importante dans ma carrière. Pas seulement à cause du tournoi, mais parce que je viens ici en tant que touriste et que je l’utilise comme base pour l’entraînement de pré-saison. J’aime vraiment bien ça. J’ai hâte de revenir. Si vous demandez à mes enfants, ils seront probablement encore plus ravis de revenir à Dubaï. “

Djokovic a remporté son troisième titre consécutif après sa victoire à l’Open de Dubaï. Maintenant, le Serbe figurera dans l’événement Indian Wells Masters, qui débutera en mars.