Je passerai plus de temps à la maison pendant la suspension de l’ATP

La star du tennis croate Marin Cilic dit qu’il passera plus de temps à la maison avec sa famille en raison de la suspension de la tournée de tennis pour les prochaines semaines, selon Gol.hr. L’ancien champion de l’US Open, “Nous sommes conscients de la situation et il vaut certainement mieux se méfier que de prendre les risques possibles alors ici – maintenant j’ai plus de temps à la maison.

C’était le moment idéal pour moi d’être avec ma famille, de profiter et d’avoir un peu plus de temps pour me reposer et sortir. “Fin janvier, Cilic a accueilli son premier enfant avec sa femme.” Je serai certainement plus éveillé du jour au lendemain, ce qui facilitera la vie de Kristina.

Bien sûr, j’ai peur surtout à cause de Baldo, car il est encore très petit. J’évite même d’aller au gymnase, où il y a de plus grands rassemblements, et peut-être que je ferai même plus d’entraînements en plein air. “Cilic a dit qu’il a rencontré les frères Sinkovic sur le lac Jarun pour une séance d’entraînement en plein air et est également en contact avec certains des autres athlètes croates également.

“J’ai entendu les gars de la NBA; ils m’ont dit que c’était unique et que tout était sous alarme. Ils ne savent pas ce qui va se passer, ou s’ils vont rentrer chez eux ou y rester, alors nous sommes toujours à la limite de notre sièges, en attendant ce qui va se développer, mais surtout, nous sommes tous en bonne santé et c’est sous contrôle.

“Le Croate ajoute que le calendrier du tennis et les joueurs seront sûrement affectés mais convient que cela est moins préoccupant par rapport à la crise mondiale.” Qui sait à quoi ressembleront les Jeux olympiques, mais heureusement pour le tennis, le positif est que notre la saison est si longue qu’elle dure jusqu’à fin novembre.

Le problème est que les points seront affectés, avec d’autres tournois annulés – mais ceux-ci sont moins préoccupants. ”