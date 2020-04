«Je pensais prendre un an de congé, me sentir déprimé et triste»

Cori Gauff n’a pas encore joué de match après son 16e anniversaire, écartée du terrain comme le reste du monde du tennis en raison d’un coronavirus. Super talentueuse, l’Américaine est de loin la plus jeune joueuse du top 100 après une brillante saison 2019, remportant son premier titre WTA en octobre et atteignant déjà les 16 derniers matchs des Majors à deux reprises avant d’avoir 16 ans!

En février de l’année dernière, l’Américain s’est classé parmi les 500 premiers après avoir accédé à la première finale professionnelle à l’âge de 14 ans, ayant besoin d’un peu plus d’un an pour devenir le plus jeune joueur du top 50 depuis 2005, faisant des progrès remarquables et se dirigeant vers le sommet. de la liste de classement WTA.

Cori a déjà montré son potentiel sur la scène de tennis la plus importante des années avant ses contemporains, faisant de grands pas vers sa quête ultime de devenir la plus grande joueuse de l’histoire! Cori est l’un des jeunes pistolets à surveiller depuis l’US Open 2017, atteignant la finale junior à l’âge de 13 ans et devenant champion de Roland Garros à 14 ans au printemps prochain, assurant le trône junior comme l’un des plus jeunes joueurs de l’histoire.

Visant la place dans le top 100 à la fin de 2019, Cori a laissé le tennis junior derrière après avoir remporté l’Orange Bowl en décembre 2018, se concentrant sur les tournois professionnels et faisant une amélioration incroyable en dépassant quelque 600 rivaux sur la liste WTA!

Gauff n’avait besoin que de quelques événements significatifs pour montrer son jeu en pleine gloire, se qualifiant pour le quatrième tour à Wimbledon l’année dernière en tant que qualificatif et faisant de même à Melbourne en janvier, détrônant Naomi Osaka avant de perdre contre une éventuelle championne Sofia Kenin.

Pourtant, Cori a dû endurer un véritable drame en dehors du tribunal il y a deux ans, aux prises avec la dépression et se sentant triste et incertaine quant à ses mouvements ou décisions. La jeune a même pensé à faire une pause dans le tennis pour régler sa vie, trouver un moyen de tout bien sans sortir du sport qu’elle aime et découvrir un équilibre parfait qui l’a menée vers les livres d’histoire.

“Juste avant Wimbledon, en remontant vers 2017/18, j’avais du mal à savoir si c’était ce que je voulais”, a déclaré Gauff à Derrière la raquette. “J’ai toujours eu les résultats et ce n’était pas le problème; je me suis juste retrouvé à ne pas apprécier ce que j’aimais.

J’ai réalisé que je devais commencer à jouer pour moi et pas pour les autres. Pendant environ un an, j’étais vraiment déprimé; ce fut l’année la plus difficile pour moi jusqu’à présent. Même si je l’avais fait, j’avais l’impression qu’il n’y avait pas beaucoup d’amis pour moi.

Lorsque vous êtes dans cet état d’esprit sombre, vous ne regardez pas trop souvent le bon côté des choses, ce qui est la partie la plus difficile. Je ne pense pas que cela ait beaucoup à voir avec le tennis, peut-être juste à jongler avec tout cela. Je savais que je voulais jouer au tennis mais je ne savais pas comment je voulais m’y prendre.

C’est allé si loin que je pensais à prendre une année de congé pour me concentrer uniquement sur la vie. Choisir de ne pas le faire était le bon choix mais j’étais sur le point de ne pas aller dans cette direction; J’étais juste perdu. J’étais confus et je pensais trop si c’était ce que je voulais ou ce que les autres faisaient.

Il a fallu de nombreux moments assis, réfléchissant et pleurant. J’en suis ressorti plus fort et me connaissant mieux que jamais. Tout le monde me demande comment je reste calme sur le court et je pense que c’est parce que j’ai accepté qui je suis après avoir surmonté les points faibles de ma vie. Maintenant, quand je suis sur le terrain, je suis vraiment très reconnaissant d’être là-bas. ”