«Je pensais que c’était une blague du poisson d’avril! – Une star de l’ATP décrit le moment où il a appris les annulations de COVID-19

Diego Schwartzman dit qu’il pensait avoir été victime d’une plaisanterie du poisson d’avril lorsqu’il a été informé de l’annulation d’Indian Wells en raison de préoccupations concernant COVID-19.

La plupart des joueurs étaient déjà arrivés en Californie pour le tournoi, qui était finalement la première des six semaines d’événements ATP à être annulée en raison de problèmes de santé.

Schwartzman était parmi eux et a décrit comment il a réagi à l’annonce que COVID-19 avait effacé une grande partie du calendrier sportif mondial.

“Je n’aimais pas [the way Indian Wells was cancelled]”, A déclaré Schwartzman à La Nacion,” principalement parce que j’ai atterri à Los Angeles dimanche et j’ai découvert qu’il avait été annulé par des messages de [coaches] Facundo Lugones et Fede Coria, qui étaient là dans le tournoi.

“J’ai même regardé si ce n’était pas le poisson d’avril, je pensais qu’ils me plaisantaient.

«Le lendemain, la chose la plus saine, c’était d’annuler l’Open de Miami.

“Je comprends que cela a pris quelques jours, ils ont également attendu l’avis des joueurs, des gouvernements et de tout ce qui se passait, mais le plus sage a été fait.”

La situation présente un défi inhabituel pour les joueurs, qui sont généralement vraiment dans le rythme à ce stade de la saison, mais devront maintenant essentiellement recommencer la saison en termes de préparation.

“Nous prétendrons que l’année n’a pas commencé et nous préparerons une pré-saison de trois ou quatre semaines”, a ajouté Schwartzman.

“Nous devons penser que ce sera un an un peu plus court que la normale et nous devons nous adapter.”

Outre Indian Wells et l’Open de Miami, la crise des coronavirus a mis fin à Houston, au Grand Prix Hassan II, au Monte-Carlo Masters, à l’Open de Barcelone et à l’Open de Hongrie.

