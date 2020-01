Je pensais que je serais plus rouillé que je ne l’étais

L’ancienne n ° 1 mondiale Sania Mirza dit qu’elle pensait qu’elle serait plus rouillée lors de son premier tournoi après une interruption de maternité de deux ans, mais a été agréablement surprise par sa forme, tout en parlant au Press Trust of India de Melbourne.

Mirza a remporté le titre WTA Hobart en double avec l’Ukraine Nadiia Kichenok samedi – le 42e titre de sa carrière. L’Indien dit: «C’est quelque chose à quoi je ne m’attendais pas totalement, pour ainsi dire, mais je suis ravi de pouvoir le faire lors de mon premier tournoi à mon retour.

Honnêtement, je pensais que je serais un peu plus rouillé que moi. J’ai été agréablement surpris de ne pas l’être. Mais il y a des choses que je peux améliorer et c’est ce qui fait un champion. Vous voulez toujours vous améliorer dans ce que vous faites, peu importe vos performances.

Il n’y a pas de clé, j’aurais aimé savoir, il y avait une clé pour gagner. J’ai juste apprécié mon jeu. Vous devez travailler dur, jouer à votre jeu. Je jouais avec un nouveau partenaire, du nouvel équipement après deux ans et demi. Il n’y avait aucune pression et aucune attente.

Le premier match était le seul où je me sentais un peu nerveux parce que je ne savais pas comment mon corps réagirait et comment je jouerais. Ce match a été difficile mais il a donné le ton et l’élan. J’étais heureux de venir à travers celui-là et après ça les choses ne cessaient de s’améliorer. “

Mirza dit qu’elle a des blessures mineures auxquelles elle doit faire face qui ne devraient pas être trop graves et cherche toujours des moyens de s’améliorer. “Cela change. Je souffrais d’une blessure au mollet depuis le mois dernier et je me suis un peu aggravée aujourd’hui.

Je suis encore en train de le glacer pendant que nous parlons, mais cela ne devrait pas être grave. Le corps est très différent maintenant. Il récupère différent. Mais la récupération (processus) n’a pas tellement changé, c’est similaire. Mon service était décent mais je peux m’améliorer. Lors du premier match, je ne servais pas bien et je ne rentrais pas bien sur des points importants, mais au moment où je jouais la finale, je faisais ces deux choses un peu mieux.

C’est un processus, cela ne se fait pas du jour au lendemain. C’est quelque chose qui continuera de fonctionner. “Sania se rendra à Melbourne pour l’Open d’Australie qui débutera lundi. Elle sera partenaire de Kichenok dans l’épreuve de double féminin et de sa compatriote Rohan Bopanna dans l’épreuve de double mixte.