Je pensais que les nouvelles d’annulation de Wimbledon étaient une blague de poisson d’avril

La star du tennis grec Stefanos Tsitsipas dit qu’il pensait que les nouvelles d’annulation de Wimbledon n’étaient qu’un imbécile d’avril. Mercredi, les organisateurs de Wimbledon ont annulé l’événement en raison de l’épidémie de coronavirus. “Je suis allé me ​​coucher en pensant que c’était une mauvaise blague pour les imbéciles d’avril mais je me suis réveillé aujourd’hui pour découvrir que Wimbledon est en fait annulé”, a déclaré Tsitsipas dans un message sur Twitter.

“Je vais manquer cet événement spécial et j’ai hâte à 2021, restez à la maison, restez sain d’esprit!” Dans leur déclaration, les organisateurs de Wimbledon ont souligné que la santé et la sécurité de chacun restent une priorité absolue. “C’est avec grand regret que le conseil d’administration du All England Club (AELTC) et le comité de gestion des championnats ont décidé aujourd’hui que les championnats 2020 seront annulés en raison de problèmes de santé publique liés à l’épidémie de coronavirus.

Les 134e Championnats se dérouleront plutôt du 28 juin au 11 juillet 2021 “, a annoncé Wimbledon dans un communiqué publié.” Le plus important dans notre esprit a été la santé et la sécurité de tous ceux qui se sont réunis pour que Wimbledon se produise – le public dans le Royaume-Uni et visiteurs du monde entier, nos joueurs, invités, membres, personnel, bénévoles, partenaires, entrepreneurs et résidents locaux – ainsi que notre responsabilité plus large envers les efforts de la société pour relever ce défi mondial de notre mode de vie. “

Tsitsipas, classé n ° 6 mondial, a fait ses débuts à Wimbledon en 2017. Le Grec a disputé les huitièmes de finale à Wimbledon en 2018, tandis que ses deux autres apparitions aux Championnats se sont malheureusement terminées par une défaite au premier tour.

L’ancien numéro 5 mondial Tsitsipas a connu un énorme succès à Londres à la fin de l’année dernière quand il a battu Dominic Thiem pour décrocher son premier titre de Nitto ATP Finals.