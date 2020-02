Je pense avoir joué du bon tennis

L’un des meilleurs interprètes de la saison 2019 – Daniil Medvedev est actuellement classé n ° 5 mondial et bien qu’il ait fait une sortie assez précoce à l’Open d’Australie cette année (deuxième tour), le Russe est toujours heureux de son début au saison.

Interrogé sur son année jusqu’à présent, il a déclaré à TennisTV: «Je pense que j’ai joué du bon tennis. Je dirais que j’ai perdu deux matchs très forts, et bien sûr, je veux toujours gagner et toujours montrer de meilleurs résultats, mais j’essaie juste de faire mon truc, de rester dedans et de passer des heures sur le terrain d’entraînement ».

“Essayez de montrer du mieux que je peux dans le tournoi et pendant le match, bien sûr, je veux toujours quelque chose de mieux, mais si nous parlons de mon tennis et des victoires que j’ai remportées, elles étaient plutôt bonnes”. Medvedev devrait revenir à l’action aux Championnats du monde de tennis ABN AMRO cette semaine et a admis qu’il est parfois difficile de rester motivé, surtout lorsque vous vous entraînez.

Pour être honnête, il y a beaucoup de jours comme ça, vraiment beaucoup », a-t-il déclaré. «C’est notre travail, ce n’est pas pour le plaisir, c’est notre travail et pour moi la meilleure motivation qui m’a toujours poussé, quel que soit mon classement, était de [be] mieux, je voulais gagner plus de tournois, que ce soit des ATP Challengers avant et maintenant des ATP, des Grands Chelems », a-t-il ajouté.

Il a terminé en disant: «Si je m’autorise quelques jours à envoyer un SMS à mon entraîneur et à dire:« Je ne veux pas pratiquer aujourd’hui, pouvons-nous pratiquer demain? »Je peux le faire, le tennis est un sport individuel, mais je sais juste que ça ne va pas avoir un bon impact sur mes résultats et c’est pour ça que je suis là et c’est pourquoi je me pousse ».