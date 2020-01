Alors que Tennis Australia a confirmé qu’ils étaient en pourparlers avec le WTA Tour pour organiser un événement WTA sur le modèle de la Coupe ATP, au moins une joueuse de premier plan du WTA Tour a déclaré qu’elle ne souhaitait pas participer à une telle compétition par équipe.

Karolina Pliskova, n ° 2 mondiale, a déclaré qu’elle souhaitait conserver l’épreuve WTA à Brisbane, où elle a remporté deux fois ces trois dernières années. Selon Fox Sports, Pliskova dit: «Eh bien, comme j’ai eu beaucoup de succès sur ce tournoi, je le garderais tel quel.

Pas de compétitions par équipe pour moi. Bien sûr, cela (Coupe WTA) est certainement plus intéressant pour les joueurs, pour certains joueurs, pour les fans peut-être parce que vous voyez plus de matchs, vous voyez des doubles et vous voyez les pays les uns contre les autres. Je pense que ça peut être amusant mais ça ne m’intéresse pas ».

Le circuit ATP masculin a accueilli la Coupe ATP pour la première fois en Australie cette année et jusqu’à présent, il semble avoir été bien accueilli par les fans et les joueurs. Le tournoi voit 24 pays se réunir dans trois villes australiennes – se divisant en six groupes de quatre équipes chacun.

Le vainqueur de chaque groupe et les deux premiers finalistes accèdent aux quarts de finale. La Coupe ATP étant également disputée à Brisbane, tous les premiers matchs de la WTA ont été joués sur des courts extérieurs, ce qui a amené beaucoup à penser que la compétition féminine était traitée injustement et que le tournoi masculin avait la préférence.