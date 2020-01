«Je pense que cela pourrait être la saison dernière de Roger Federer»

El Pais a interviewé John McEnroe avant le choc des huitièmes de finale entre Rafael Nadal et Nick Kyrgios à l’Open d’Australie. L’ancien n ° 1 mondial américain a fait part de ses réflexions sur la carrière de Roger Federer, et on lui a demandé s’il pensait que la légende suisse avait encore des chances de rester longtemps sur le circuit ATP.

“Je pense que cela peut être sa dernière saison, je ne sais pas combien de temps il peut prendre”, a déclaré McEnroe. «C’est une question de motivation. Il est surprenant qu’il ait fait ce qu’il a fait et joue toujours à ce niveau.

Les Jeux de Tokyo peuvent servir de motivation. Je pense que ce serait mieux pour le tennis si Roger jouait encore un ou deux ans, et que Rafa et Novak y restent aussi ». McEnroe a ensuite décrit chaque membre des Trois Grands avec un seul mot: “Nadal est le pouvoir, Federer est la patience et Djokovic est la stratégie”. Le Suisse a perdu en demi-finale de l’Open d’Australie contre Novak Djokovic.