La Fédération Royale Espagnole de Tennis a publié une déclaration soutenant la décision de reporter les Jeux Olympiques de Tokyo à 2021. Dans une déclaration publiée sur son site Internet, la RFET déclare: “Suite à la décision du Comité International Olympique (CIO) de reporter les Jeux Olympiques de Tokyo jusqu’à l’été 2021, la Fédération royale espagnole de tennis (RFET) souhaite exprimer son soutien à l’ensemble du mouvement olympique en cette période difficile.

Nous savons que le sport est désormais un élément secondaire de la pandémie mondiale que nous traversons et c’est pourquoi nous soutenons la décision qui affecte les athlètes de notre spécialité, le tennis, qui avaient tant de possibilités de succès cet été.

Cependant, ce n’est pas le moment pour les objectifs sportifs, notre combat principal se concentre sur le combat frontal contre le Covid-19. Depuis le RFET, nous avons soutenu le mouvement #YoMeQuedoEnCasa et #TenisEnCasa et nous promouvons différents défis dans nos réseaux sociaux pour divertir les fans et ceux qui ne le sont pas.

Nous insistons, la discipline sociale est la clé du succès. Nos joueurs de tennis les plus emblématiques respectent toutes ces précautions et nous donneront bientôt à nouveau des triomphes sportifs. Parmi eux, aux Jeux olympiques de Tokyo, maintenant à l’été 2021.

L’entraîneur espagnol Sergi Bruguera a expliqué: “Je pense que c’est une bonne décision. Les Jeux Olympiques sont l’événement le plus important dans le sport et personne, je pense, n’arriverait dans les meilleures conditions, physiquement ou mentalement. Je pense que c’est une sage décision et qu’il donnera à tous les athlètes, fédérations et pays le temps de se réorganiser pour les préparer au besoin. ” Burguera a remporté la médaille d’argent aux Jeux d’Atlanta en 1996, perdant face à Andre Agassi en finale.