Je pense que cette année Rafael Nadal devient GOAT sur papier

L’expert de tennis d’Eurosport, Mats Wilander, estime que Rafael Nadal, n ° 2 mondial, deviendra “le meilleur de tous les temps sur le papier” cette saison, soulignant également que l’Espagnol et Roger Federer ne peuvent être comparés sur le terrain.

Federer, 38 ans, a remporté un record de 20 titres du Grand Chelem mais Nadal, 33 ans, menace de bientôt égaler ce record car l’Espagnol sera le principal favori pour remporter son 20e titre majeur à l’Open de France. “Je pense que c’est l’année où Rafa Nadal deviendra le plus grand joueur de tous les temps sur le papier”, a déclaré Wilander, selon Tennishead.

“Je ne peux jamais les comparer sur le court parce que comment comparez-vous Roger Federer et Rafa Nadal? C’est impossible.” Roger Federer a cinq ans de plus, six ans de plus, bla-bla. Non, vous ne pouvez pas mais sur le papier Nadal deviendra le meilleur joueur de tous les temps cette saison, je pense qu’il le fera ».

Nadal a remporté deux Majors l’an dernier et l’ancien septuple champion du Grand Chelem Wilander prédit que l’Espagnol de 33 ans gagnera plus de Majors cette saison. “Je pense que Rafa est trop intelligent, il est trop bon joueur pour jouer s’il ne pensait pas pouvoir gagner et s’il pense qu’il peut gagner, cela signifie qu’il est physiquement assez bon pour gagner”, a déclaré Wilander.

“Alors oui, Rafael Nadal va gagner un Grand Chelem cette année mais je ne suis pas sûr de pouvoir rester numéro un mondial, c’est la seule chose. «J’ai l’impression que parce que la longue saison de l’année dernière avec la Coupe Davis et maintenant la Coupe ATP, je sens qu’il va avoir une fois cette année quand il aura besoin d’une pause et ce n’est jamais bon pour votre classement.

«Mais joue-t-il pour le classement? Pour commencer, je pense qu’il joue pour gagner un Grand Chelem et si ça marche alors oui, il voudrait être numéro un aussi, mais je pense qu’il essaie de gagner un ou deux autres Grand Chelem et il le fera à coup sûr. .