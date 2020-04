“Je pense que les joueurs peuvent se battre pour leurs droits”

Il s’agit de la deuxième partie de la conversation de TennisWorld USA avec le co-fondateur de Sánchez-Casal Academy, Emilio Sánchez Vicario. La première partie peut être lue ici. “En ces temps, vous avez normalement tendance à vous réinventer”, a fait remarquer Emilio Sánchez Vicario lorsque je lui ai parlé la semaine dernière des changements dans le système du tennis.

L’ancien double du monde non. Je ne semblais pas faire cette déclaration en passant, mais plutôt dans l’espoir que les acteurs du sport – lire, les joueurs – ne laisseraient pas leurs collègues économiquement marginalisés.

Depuis cette interaction, le tennisdom est entré en action au cours du week-end, dépassant ses perspectives endormies sur le statu quo du sport. Tout d’abord, le monde non. 1 Novak Djokovic et le président de l’ATP Players Council ont présenté une proposition de collecte de fonds – provenant des poches personnelles des joueurs de simple et de double les mieux classés – pour aider leurs frères les moins bien classés.

Roger Federer et Rafael Nadal, les deux autres membres de l’échelon éponyme «Big Three», ont également soutenu ce que Djokovic a appelé le «Player Relief Fund», le Serbe déclarant que l’idée a été développée après une conversation au sein du trio.

Outre les joueurs, Djokovic a également mentionné que ce fonds aurait également des allocations du Grand Chelem et de l’ATP. Ce pitch a été suivi par quelques autres ainsi que d’autres parties prenantes qui ont proposé des idées de projet pour investir du temps et collecter des fonds pour l’aide à ceux qui luttent aux niveaux inférieurs de la tournée professionnelle.

Les circonstances ont également ravivé la proposition pas si dormante d’avoir un syndicat pour représenter les intérêts des joueurs. Les ouvertures concernant la création du syndicat des joueurs n’ont jamais été subtiles ces dernières années.

Plus important encore, il est évident que s’il y a jamais eu un moment pour avoir un syndicat, c’est apparemment maintenant que l’état de la tournée est en plein désarroi et il a déjà été noté, jusqu’à quelques jours, que peu de choses étaient gravées dans la pierre sur la façon dont l’aide serait à venir – si cela devait arriver, du tout.

Aussi simple que cela puisse paraître, Sánchez Vicario a partagé à quel point la réalité était souvent éloignée d’un processus aussi simpliste. “… Le syndicat des joueurs qui s’est formé il y a de nombreuses années, à la fin, ils ont fait un partenariat avec les tournois et les tournois et les joueurs, ils dirigent maintenant l’ATP”, a-t-il dit, se remémorant l’évolution inattendue de la structure actuelle. du tournoi depuis sa création.

Ajoutant, a-t-il observé, «Mais il est clair que les grands tournois sont organisés par les grandes sociétés d’agence, et ces sociétés d’agence dirigent également les joueurs, donc les joueurs sont toujours derrière, donc ils n’ont jamais été correctement représentés de manière à pouvoir ne lutter que pour les droits des joueurs car ils sont représentés par les mêmes personnes qui ont les droits pour les tournois ».

Déclarant que c’était normal pour le cours étant donné la complexité de devoir travailler avec différentes parties constituant le sport, Sánchez Vicario a expliqué que cela a conduit à une prolifération de la situation et des priorités. «Lorsque vous devez avoir une négociation avec les mêmes personnes et que les intérêts des tournois sont beaucoup plus importants, beaucoup plus élevés que les intérêts des joueurs – des droits des joueurs – ils (les joueurs) viennent derrière.

Cela devient un problème », a-t-il résumé. Néanmoins, Sánchez Vicario a ajouté que cette interminable apparence de confrontation entre les joueurs et le système pourrait être atténuée si la volonté des joueurs l’emportait sur tout scénario débilitant qui pourrait éventuellement émerger et compromettre pour contrecarrer les intérêts des joueurs.

“Je ne sais pas si les joueurs seront capables de se réunir et de s’unir pour se battre pour leurs droits …”, a-t-il déclaré, précisant l’incertitude qui entourait cette éventualité. Et pourtant, il a conclu avec une finalité: «Mais si cela doit se produire, cela doit se produire dans un moment comme celui-ci.

Donc, nous verrons, espérons-le, ils le font. Et ils se battent pour leurs droits. Je pense qu’ils peuvent encore faire beaucoup pour leurs droits ». Alors maintenant, comme auparavant, il incombe aux joueurs de faire de cette perspective tant attendue une réalité durement gagnée.