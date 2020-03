“Je pense que ma portion a été la clé du match”, déclare Elina Svitolina après avoir atteint la demi-finale de Monterrey

Elina Svitolina a produit une solide démonstration de service pour battre la jeune Leylah Fernandez en quarts de finale de l’Open de Monterrey.

La tête de série a remporté 77% des points de son premier service et a servi cinq as en battant l’adolescente 6-3, 7-5 en une heure et 38 minutes.

C’est une autre victoire en deux sets pour @ElinaSvitolina à @Abierto_GNP.

Elle bat Fernandez 6-4, 7-5 pic.twitter.com/jK8DkGW70U

– WTA (@WTA) 7 mars 2020

L’Ukrainien a dominé le premier set et a finalement obtenu la pause dans le septième match tandis que le deuxième set était une affaire plus étroite avec Fernandez qui a réussi à éliminer cinq occasions de points de rupture dans le sixième match, mais Svitolina les a toutes sauvées et a ensuite obtenu la pause décisive dans le match 12 .

“J’ai bien servi tout au long du match”, a déclaré la n ° 7 mondiale après avoir atteint sa première demi-finale de 2020. “J’ai sauvé quelques points de rupture, ce qui était vraiment important dans le deuxième set. Je pense que ma portion de ce soir a été la clé du match, et je vais essayer de continuer pour les prochains. “

Elle a ajouté: «Je servais très bien aujourd’hui, et pour moi, il était important d’être constamment sur mes gardes, car je sais [Fernandez] peut très bien commencer le point. J’ai essayé de rester positif et de prendre une balle à la fois. »

Svitolina affrontera Arantxa Rus dans les quatre derniers matchs après que la Néerlandaise a renversé la sixième tête de série Rebecca Peterson de Suède 6-1, 6-1.

Aimez notre page Facebook et suivez-nous sur Twitter @ T365Official.