Je pense que même Roger Federer ne sait pas combien de temps il jouera

L’entraîneur Severin Luthi pense que même Roger Federer ne sait pas combien de temps il jouera au tennis professionnellement. Federer, 38 ans, évolue toujours à un niveau élevé et il s’est révélé capable d’atteindre les finales du Grand Chelem et de remporter les plus gros titres malgré le fait qu’il ait près de la quarantaine.

Lundi, le Suisse a pris un bon départ dans sa campagne de l’Open d’Australie en battant l’Américain Steve Johnson 6-3 6-2 6-2. “Je ne sais pas pendant combien de temps Roger va jouer, je ne sais tout simplement pas, je pense qu’il ne sait pas non plus et c’est bien.

Je crois qu’il ne fait pas partie de ces gars qui annonceront sa retraite bien à l’avance “, a déclaré Luthi à René Stauffer de Tages-Anzeiger. De plus, l’entraîneur Luthi a expliqué que les membres de l’équipe Federer aiment plaisanter, donc ce n’est pas toujours grave et les choses liées au tennis.

“Nous aimons nous amuser au sein de l’équipe, je pense qu’il est important que l’on garde aussi son côté enfantin, au tennis, nous voyageons beaucoup ensemble, et si l’atmosphère est bonne, tout est plus facile”, a déclaré Luthi.