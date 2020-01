Je pense que nous sommes favoris dans ce match

L’ancien numéro 4 mondial Robin Soderling a déclaré qu’il était impatient de faire ses débuts en tant que capitaine de la Coupe Davis pour la Suède lorsque les Suédois affronteront le Chili à domicile les 6-7 mars. Selon le site Tennis.se, Soderling déclare: “Je pense que nous sommes les favoris de ce match même s’il s’agit d’une opposition difficile.

Les matchs à domicile sont fantastiques avec le soutien du public que nous avons habituellement. Vous voulez toujours effectuer un petit plus quand c’est un match à domicile. Je vais maintenant me rendre aux États-Unis et aux tournois de New York Open et Delray Beach en février pour regarder Elias, entre autres.

Ymer et Robert Lindstedt, peut-être que Mikael Ymer y joue également. Je vais aussi me faire une meilleure idée des joueurs qui succèdent à Mikael et Elias. Beaucoup de mes souvenirs les plus amusants de ma carrière proviennent de la Coupe Davis. “Soderling parle également de la façon dont le tennis a façonné son identité et de l’importance de l’entraînement et du leadership pour le développement d’un joueur.

“Le tennis est devenu mon identité à part entière. Ce que je me voyais, c’était mes performances sur le terrain de tennis. Je ne valais rien si je perdais, mais une bonne personne si je gagnais. Le tennis est tellement noir et blanc, semaine comme une réception de la façon dont vous êtes bon.

Ce n’est pas moi qui crie et pointe de toute ma main. Tous les joueurs sont différents et un bon leader doit communiquer de différentes manières avec les différents joueurs à atteindre. En ce qui concerne l’image des exigences, vous ne pouvez pas faire de demandes déraisonnables, cependant, je demanderai toujours que vous donniez toujours à cent pour cent à la fois la formation et le match.

Parlant du tennis en club suédois, Soderling dit: “Cela m’a tellement apporté. Mes parents n’auraient pas la possibilité de payer ces dix à douze voyages quand j’étais jeune. J’ai reçu beaucoup de beaucoup pour moi, il est donc clair que vous pouvez en quelque sorte aider et donner et donner un peu, j’aime le faire. ”