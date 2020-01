Je pense qu’on lui rend service si on arrête de parler de lui

L’ancien numéro un mondial, Mats Wilander, a déclaré que les médias devraient cesser de faire monter le moral de Leo Borg, le fils de 17 ans de l’ancienne légende du tennis Bjorn Borg. S’adressant à Expressen, Wilander, qui parle désormais de tennis pour Eurosport, a récemment été interrogé sur le potentiel du jeune suédois et a déclaré: “Je pense que nous lui rendons service si nous arrêtons de parler de lui, si je dois être honnête.

Je pense qu’il a des défis à relever qui ne sont pas tout à fait justes pour un jeune joueur. Bien sûr, certains sont fantastiques et c’est un bonus d’être le fils d’un grand champion comme Björn, mais en même temps il y a des obstacles à surmonter qui ne sont pas tout à fait simples.

Il n’a pas à gagner d’argent pour survivre à la tournée professionnelle, car il est le fils de Björn Borg. Il recevra des invitations à cause de son père, et oui, il semble le comprendre, alors je m’attends à ce qu’il continue de se développer, mais nous ne pouvons pas encore parler de lui en tant que meilleur joueur au monde. “

S’exprimant sur l’état actuel du tennis suédois, Wilander dit: “C’est la même chose que ces dernières années … Ou c’est un peu différent parce que nous avons Mikael Ymer, qui je pense vient directement dans le tournoi (Open d’Australie) donc finalement nous avons quelqu’un qui peut jouer tous les tournois du Grand Chelem.

Mais il y a de l’espoir qu’il obtienne un bon tirage au sort, peut-être quelques bonnes victoires et soudain, il est en quart de finale et qui sait comment il s’en inspire. Alors oui, nous entrons dans une nouvelle ère où nous avons quelqu’un en compétition sur la plus grande scène du tennis.

Wilander a également donné son avis sur la joueuse de tennis suédoise la mieux classée, Rebecca Peterson. “Je pense qu’elle peut améliorer son schéma de mouvement sur le terrain. Je pense qu’elle a une bonne attitude et un assez grand jeu. Elle joue au tennis intelligent, et je pense que ce dont elle a besoin de passer le plus de temps n’est pas son physique, car elle est probablement aussi bien entraînée que tout le monde, mais pour améliorer son jeu de jambes. Mais elle est très mature et je pense qu’elle peut aller dans des matchs avec une très bonne attitude où elle pense qu’elle peut battre à peu près n’importe qui. ”