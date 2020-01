«Je peux encore attraper Margaret Court, je suis sûr que j’y arriverai»

Après avoir réclamé sa 23e couronne majeure à l’Open d’Australie en 2017, personne ne doutait que Serena Williams remporterait le record de 24 titres de Margaret Court. Comme nous l’avons découvert plus tard, l’Américaine était enceinte tout en poursuivant la gloire à Melbourne, en prenant du temps sur le terrain et en retournant au Grand Chelem à Roland Garros 2018.

Au cours des deux dernières saisons, Serena a eu quatre chances d’attraper l’Australienne, perdant deux finales à Wimbledon et à l’US Open chacune et Steel cherchant ce 24e titre insaisissable du plus haut niveau qui cimenterait davantage son événement de statut immortel.

N’ayant pas joué depuis cette défaite contre Bianca Andreescu lors de la finale à New York en septembre, Serena entamera la saison 2020 à l’ASB Classic à Auckland contre Camila Giorgi, dans l’espoir d’un bon départ et de l’élan avant l’Open d’Australie où elle a perdu en quart de finale il y a un an.

À 38 ans, Williams est toujours capable de terminer l’année dans le top 10, de participer à seulement huit tournois WTA en 2019 et de faire de grandes pauses pour passer du temps avec sa famille. Entre 2003 et 2017, Serena a remporté sept titres de l’Open d’Australie, le même nombre qu’au All England Club et un de plus que l’US Open où elle a remporté six trophées.

L’Américain est également resté compétitif à Roland Garros pendant 15 ans, remportant trois titres à Paris et comptant jusqu’à présent 350 victoires majeures, cherchant à atteindre le nombre de jalons au premier tour à Melbourne. “Cela a beaucoup compté pour moi pendant un certain temps et maintenant il s’agit simplement de surmonter cette seule bosse”, a déclaré Williams.

“J’y suis presque et je suis convaincu que j’y arriverai. J’ai eu du mal à perdre ces deux finales majeures en 2019. J’avais l’impression d’être proche mais je ne me suis pas présenté dans ces matches; Je dois trouver une meilleure façon de participer à ces compétitions. ”