“Je peux jouer à un très haut niveau” Dominic Thiem positif malgré la défaite aux finales de l’Open d’Australie

Dominic Thiem est un homme malchanceux. Présence monstrueuse sur le terrain, l’Autrichienne est sur le point de faire irruption dans le club du Grand Chelem. Il a dû se contenter d’une troisième médaille de vice-champion dimanche, cette fois face à Novak Djokovic.

Novak Djokovic et Dominic Thiem

Dominic Thiem se rapproche de quelques pas

Les trois fois où il a été sur la plus grande scène, il a affronté des champions chevronnés dans leurs meilleures arènes.

Rafael Nadal ne perd pas en finale à Roland Garros, du moins il ne l’a pas fait en 12 fois. Djokovic a fait 8-0 à l’Open d’Australie en finale dimanche.

Thiem avait devant lui la punition de battre Nadal et Djokovic pour remporter un chelem. Stan Wawrinka est le seul homme à avoir réussi cet exploit (Open d’Australie 2014, si vous vous posiez la question).

Thiem a quand même réussi à s’en approcher de si près. Il était le grand favori à un moment donné du match. S’il y avait eu quelqu’un d’autre que le Serbe en finale de l’Open d’Australie, Thiem aurait probablement remporté le gros lot.

La nature de sa défaite contre Djokovic doit signifier que cela fait le plus mal. Et pourtant, Thiem n’a pas perdu courage face à sa dernière déception du Grand Chelem.

Avec un comportement digne d’un champion, Thiem a accepté sa défaite avec grâce. Mais il l’a également accepté comme une leçon, quelque chose sur laquelle s’appuyer pour les aspirations futures. Au lieu de désespérer, il est parti avec la croyance en sa capacité.

On lui a demandé ce qu’il avait retiré de ce tournoi. Sa réponse dégageait une croyance en lui-même.

«La finale de ce soir a été un grand match, ce sont de très petits détails qui l’ont décidé. Et puis aussi la façon dont j’ai gardé mon niveau, la façon dont j’ai gardé ma tension pendant les deux semaines. Parce que je n’ai pas eu de matchs faciles, surtout depuis les quarts. “

«Battre Rafa plus de quatre heures et deux jours plus tard pour revenir contre Sascha. Match incroyablement intense et serré. Et puis encore deux jours plus tard contre Novak, qui a remporté le plus de titres ici, et encore une fois à jouer à un très haut niveau.

“Donc je suis vraiment conscient et sûr maintenant que je peux jouer à un niveau très élevé pour un Grand Chelem complet. Il n’y a eu aucune baisse, et cela ne me rend pas fier mais me rend très confiant pour les prochains grands tournois à venir. “

Ne vous y trompez pas, l’Autrichien apprend vite et n’est que si loin de finalement capturer un Slam.