Roger Federer a remporté le titre junior de Wimbledon en 1998 mais a dû attendre 2001 pour remporter la première victoire au niveau principal, battant Christophe Rochus en deux sets pour organiser le choc contre un autre belge Xavier Malisse.

Le 27 juin 2001, Roger a dominé 6-3, 7-5, 3-6 4-6, 6-3 en deux heures et demie de tennis rapide et fluide des deux côtés. Malisse a gagné dix points de plus que Federer mais ce n’était pas pour lui, convertissant seulement quatre chances de pause sur 26 et subissant cinq pauses sur huit opportunités offertes au Suisse qui a réussi à tout recommencer dans le décideur et à avancer dans le troisième rond.

Bien qu’il ait remporté les deux premiers sets, Roger n’était pas satisfait de son jeu, faisant face à trop de chances de pause et perdant complètement du terrain par rapport aux lignes de base dans les sets trois et quatre pour ramener Xavier en lice. Pourtant, le Suisse a trouvé le moyen d’imposer à nouveau ses coups dans le set final, se déplaçant dans le tour suivant où il affrontait Jonas Bjorkman.

“Tout d’abord, je pense que j’ai été un peu chanceux dans le premier set après avoir sauvé beaucoup de points de rupture; je ne sais pas combien, mais je sais que c’était beaucoup. Il a eu la chance de gagner le deuxième set et je n’étais toujours pas satisfait de mon jeu même après avoir forgé un énorme avantage.

Je pense que je peux jouer beaucoup mieux que je ne l’ai fait aujourd’hui; ce fut une bataille à la fin et je me suis juste battu pour sortir. J’ai assez bien servi, surtout dans les deux premiers sets quand j’ai dû jouer contre ces chances de break. Sinon, j’ai raté beaucoup de volées et de coups faciles que je ne manque généralement pas.

Je n’étais pas content de mon jeu, un peu irrité tout au long du match; Je ne sais pas pourquoi; peut-être un peu de pression. Je suis ravi d’avoir terminé parce que je me sentais mal quand j’étais en pause dans le cinquième set. J’étais effrayé; vous pouvez dire cela parce que les championnats étaient presque terminés pour moi.

Je suis heureux de me donner une chance maintenant au troisième tour. Je ne sais pas, on dirait que ça va être Jonas Bjorkman. Ça va être difficile mais tout d’abord, je dois y aller un peu maintenant et me faire masser.

Je sentais que je n’étais pas concentré sur mes jeux de service. Il était toujours là pour remporter le premier point ou deux. Je me suis souvent retrouvé à 15-40, économisant des points de rupture. Dans les deux premiers sets, je pensais vraiment que je servais bien. J’ai trouvé des gagnants de service quand je devais le faire.

Cela ne s’est vraiment plus produit. Puis le vent est venu et le tirage au sort allait un peu partout. J’ai essayé de varier mon service, en allant avec un coup de pied, une tranche ou un large, un peu de tout. Il se donnait un peu de temps en reculant un peu et je n’arrivais tout simplement pas à bien servir mon service.

Mes volées après le service n’étaient pas bonnes, alors il a toujours eu la chance de me dépasser. Je me sentais très mal par rapport au départ dans les sets trois et quatre. Je ne pouvais plus rendre son service et il a commencé à mieux servir. J’étais inquiet, avec quelques réactions de panique aussi, j’allais trop. ”