«Je peux le voir fonctionner» – Laura Robson soutient la fusion ATP et WTA mais veut une voix égale pour les femmes

L’ancienne numéro un britannique Laura Robson pense qu’une fusion entre l’ATP et la WTA serait bonne pour le tennis, mais seulement si le football féminin recevait une voix égale au sein d’une nouvelle instance dirigeante.

Cette semaine, Roger Federer a appelé à plusieurs reprises l’ATP masculin et la WTA féminine à unir leurs forces – beaucoup pensant que le système actuel est trop déroutant pour les fans étant donné les systèmes de classement, les services d’abonnement et les sites Web séparés.

Robson a offert son soutien à l’idée, mais a déclaré que cela devait se faire sur un pied d’égalité.

“Je pense que pour le tennis, ce serait une bonne chose”, a-t-elle déclaré à BBC Radio Five Live.

Je me demandais juste… ..suis-je le seul à penser que le moment est venu pour les hommes et les femmes de s’unir et de se rassembler?

– Roger Federer (@rogerfederer) 22 avril 2020