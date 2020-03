“Je peux mieux participer aux Jeux” – Kei Nishikori sur le report des Jeux Olympiques de Tokyo

Il y a quelques jours, le Comité International Olympique (CIO) a confirmé le report des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 en raison de l’impact négatif du COVID-19 à l’échelle mondiale. Les Jeux auront lieu à l’été 2021. Le porte-drapeau japonais du tennis masculin Kei Nishikori était ravi du report des Jeux.

Il a été réconforté par l’idée que les Jeux de Tokyo n’ont pas été annulés. Et les athlètes ont encore un an pour se préparer au grand événement. “C’est un peu un soulagement que ce ne soit pas une annulation. Et je pense que le report s’est avéré être une bonne solution pour tous les joueurs. Je suis vraiment heureux que les Jeux olympiques se dérouleront toujours à Tokyo en 2021 », a-t-il déclaré.

Le numéro 31 mondial Nishikori n’a pas marché sur les courts de l’ATP depuis sa défaite au troisième tour à l’US Open 2019. Après sa sortie anticipée, l’as japonais a subi une opération au coude et jusqu’à présent, il s’en remet.

Le report a été bénéfique pour Kei Nishikori

Cette année, il a raté la Coupe ATP et l’Open d’Australie 2020, ce qui a certainement causé un revers au médaillé de bronze aux JO de Rio de Janeiro 2016. Avec le retard des Jeux de 2020, Nishikori aura assez de temps pour retrouver son ancienne forme physique.

“Alors j’espère que je me préparerai du mieux que je pourrai pour pouvoir entrer dans les jeux en meilleure forme”, a déclaré Nishikori au sujet du report des Jeux.

Les meilleurs joueurs de tennis du Japon Naomi Osaka et Nishikori envisageaient de représenter leur nation dans le domaine du double mixte du tennis aux Jeux olympiques sur leur sol natal. Maintenant, la paire japonaise a du temps supplémentaire pour décider et s’entraîner pour les Jeux olympiques de 2021. Espérons que d’ici là, les ravages du coronavirus disparaîtront de la planète.

Petra Kvitova (Crédit photo: Jimmie48 Photography)

De plus, la double championne du Grand Chelem Petra Kvitova a soutenu le report des Jeux. “Au lieu d’être déçu, attendons avec impatience de faire de 2021 les meilleurs Jeux Olympiques que le monde ait jamais vus!” Elle a posté sur Twitter.

En savoir plus – «C’est définitivement la bonne décision» – Petra Kvitova sur le report des Jeux olympiques de Tokyo