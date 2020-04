“Je peux oublier la Masters Cup, je ne joue pas bien”

Commençant la saison à partir de la 30e position sur la liste ATP, le jeune Suisse Roger Federer était prêt à poursuivre de gros buts et à chercher la place dans le top 10. Roger a remporté le premier titre ATP à Milan en février et a remporté trois victoires contre les États-Unis en Coupe Davis, terminant le mois avec la demi-finale à Marseille et la finale à Rotterdam, se rapprochant du groupe des 20 premiers et ajoutant plus de points à son décompte après la course de quart de finale à Miami.

Incapable de trouver son A-game sur terre battue les années précédentes, Federer a atteint les quarts de finale à Monte-Carlo et Roland Garros, son premier aux Majors qui lui a donné un coup de pouce avant le swing sur gazon qui l’a vu marquer cinq victoires à Halle et s- Hertogenbosch avant de faire le deuxième tour à Wimbledon où il a renversé le septuple champion Pete Sampras dans ce quatrième tour mémorable.

En quarts, Federer a perdu contre Tim Henman, aux prises avec une blessure à l’aine et jouant un seul match avant l’US Open où il a atteint le quatrième tour. Cherchant de gros points lors des deux derniers tournois, Federer a subi une défaite 7-6, 3-6, 6-2 contre Wayne Ferreira au deuxième tour à Stuttgart, perdant du terrain face aux joueurs devant lui et gaspillant presque toutes les chances de trouver lui-même à la Masters Cup de Sydney à la fin de la saison.

Wayne n’a fait face qu’à deux points de rupture dans l’ensemble de la rencontre, se brisant une fois dans le deuxième set avant de retrouver son meilleur tennis pour dominer le décideur et laisser Roger tremblant derrière. Après le match, le Suisse a déclaré qu’il lui manquait plus de temps sur le terrain après cette blessure à l’aine, jouant avec une faible confiance au cours des deux derniers mois et ne trouvant pas le rythme dans les moments cruciaux.

“A partir de maintenant, je peux probablement arrêter de parler de Sydney et de la Masters Cup. Si je joue si mal ou si je ne peux pas passer le premier tour, pourquoi devrais-je parler de Sydney? Pour le moment, je ne joue pas bien pour y arriver et je ferai de mon mieux dans les deux prochains événements et voir ce qui se passe.

Mentalement, je ne me sens pas très bien en ce moment, me battant toujours contre une blessure qui me dérange un peu. Bien que j’aie atteint le quart de finale à Vienne, je n’avais pas l’impression d’avoir le même niveau qu’auparavant. Quand ça devient serré, je ne joue pas bien.

Depuis Wimbledon, j’ai joué environ six ou sept matchs; ce n’est pas beaucoup et j’avais certainement besoin de plus pour retrouver le rythme car je suis ce genre de gars. Tout le monde parle de Sydney tout le temps; J’essaie de ne pas y penser quand je suis sur le terrain.

Pour le moment, je suis inquiet pour mon jeu car je sens que je ne sers pas bien, je perd du terrain par rapport à la ligne de base et je manque trop de chances dans les moments cruciaux. Les choses ont été principalement négatives récemment. ”