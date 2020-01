Je peux prendre beaucoup de plaisir dans ma victoire sur Stefanos Tsitsipas

L’ancien numéro 3 mondial Milos Raonic n’a pas caché son énorme bonheur et son enthousiasme après avoir étonné la tête de série numéro 6 Stefanos Tsitsipas à Melbourne Park. Raonic, désormais classé n ° 35 mondial, a réalisé une grosse performance vendredi pour battre le Grec 7-5 6-4 7-6 (2) et atteindre la huitième de finale à Melbourne Park.

Le Canadien au service important a livré une énorme performance de service contre Tsitsipas alors qu’il a réussi 19 as, a remporté 88% de ses premiers points de service et n’a jamais fait face à un point de rupture. Raonic, demi-finaliste de l’Open d’Australie 2016, n’a pas eu de chance avec sa santé ces dernières années.

“Aujourd’hui a été un match incroyable pour moi”, a déclaré Raonic, selon l’ATP Tour. “J’étais très heureux de la façon dont les choses se sont passées. J’apprécie l’énergie de jouer sur ce terrain et c’est super d’être en bonne santé et de bien jouer. Je peux prendre beaucoup de plaisir dans cette victoire.”

Raonic affrontera Marin Cilic, qui a terminé deuxième au Melbourne Park il y a deux ans en 2018. “J’ai toujours en quelque sorte trouvé comment le mettre en place ici, surtout si j’ai eu la liberté de bien m’entraîner”, a déclaré Raonic.

«Je pense que lorsque j’ai eu la liberté de vraiment me concentrer sur mon corps, de ne pas aller de tournoi en tournoi, de me concentrer sur l’entraînement et de bien faire mes choses, et de me permettre d’avoir confiance en moi grâce à ce travail, j’ai toujours réussi à un niveau assez présentable dont je peux être satisfait. À partir de là, il faut aller sur le terrain, se battre et ça a bien marché ».