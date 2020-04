L’Italien Marco Cecchinato, 27 ans, admet que la décision de passer de la ville natale de Palerme à Caldaro à 17 ans a été une décision extrêmement difficile. Cecchinato a décidé de déménager à Caldaro afin de pouvoir s’entraîner avec l’entraîneur Massimo Sartori et Andreas Seppi.

L’Italien a déménagé à Caldaro avec l’intention de se donner une meilleure chance de réussir au tennis mais il se sentait seul car il n’y avait pas d’amis. Mais la décision de déménager à Caldaro a finalement porté ses fruits, car Cecchinato est désormais triple champion de l’ATP, ancien demi-finaliste de l’Open de France et ancien numéro un mondial.

16. “Être dans un endroit et un environnement complètement différents, de Palerme à Caldaro, m’a fait beaucoup réfléchir. Je n’ai jamais eu l’impression d’être chez moi, plus d’appartenir à un pays différent. Tout cela a été un choc pour moi. Pendant mon temps libre, quand j’étais seul, je commençais à pleurer au téléphone avec ma maman.

D’autres fois, je m’allongeais dans mon lit et je regardais le plafond jusqu’à ce que je m’endorme “, a déclaré Cecchinato dans son article de contribution pour Derrière la raquette.” Quitter le tennis n’a jamais été vraiment une pensée concrète, mais cela m’a traversé l’esprit plusieurs fois au cours de cette période.

J’étais trop déterminé à bien faire et à continuer. Mon coach, Sartori, a toujours cru en moi et m’a motivé à tout donner, quoi qu’il arrive. “Je peux voir pourquoi les gens pensent que les joueurs de tennis sont un peu psycho; nous faisons face à des moments très frustrants et brutaux et la semaine suivante peut être si enrichissante.”