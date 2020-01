“Je pourrais jouer un tennis vraiment solide”, déclare Madison Keys après avoir écrasé Kasatkina

Un mardi (21 janvier) matin ’20 d’Australian Open en première ronde dans la Melbourne Arena, avait vu la 10e tête de série, l’Américaine de 24 ans, Madison Keys se diriger vers le deuxième tour en écrasant le scintillant de 22 ans Glam russe, Daria Kasatkina.

En fait, il a fallu environ 57 minutes au vengeur de Rock Island, Keys, pour vaincre Kasatkina 6-3, 6-1, avant de se qualifier pour le deuxième tour de l’Open d’Australie 2020 où l’American 10th Seed rencontrerait un ancien n ° 1 mondial junior.

1, le Néerlandais Arantxa Rus de 29 ans. En plus de cela, le triomphe de mardi 21 janvier a été la septième victoire consécutive de l’Américaine de 24 ans contre la Russe Daria Kasatkina.

Pendant ce temps, après une victoire dominante du numéro 10 mondial sur le Russe de 22 ans, qui avait été une manifestation d’agression déchaînée, louant le jeune flair russe qui, selon Keys, devait faire face à un tirage malheureux, a déclaré l’Américain dans une interview d’après-match tard le mardi 21 janvier, “Je pense que c’est un mauvais match pour elle.

Elle est si bonne à prendre le rythme. en utilisant des coups de goutte et des tours, et je prends du temps. Je pense que cela la retire de son jeu. Elle est tellement talentueuse et a tellement d’armes. ”