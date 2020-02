Je pourrais quitter le tennis après les Jeux paralympiques de 2020

La Britannique Jordanne Whiley dit qu’elle pourrait quitter le tennis après les Jeux paralympiques de 2020 en espérant remporter une médaille aux Jeux, selon Oxford Mail. La jeune femme de 27 ans, Whiley, a récemment remporté le titre de l’Open d’Australie en double en fauteuil roulant à Melbourne avec son partenaire Yui Kamiji – c’était son 11e titre du Grand Chelem.

Whiley, qui est classé n ° 5 au monde, a remporté une médaille de bronze en double en fauteuil roulant aux Jeux de Rio en 2016 et déclare: «C’est la raison pour laquelle je suis revenu. Je n’ai pas réussi à obtenir une médaille en simple en trois Jeux olympiques, c’est donc mon objectif principal.

Je ne pense pas que je continuerai après Tokyo. Nous voulons plus d’enfants et Jackson va commencer l’école, donc je ne sais pas si ce serait possible même si je le voulais car c’est un calendrier de tournois chargé. La seule chose que j’aimerais vraiment faire est de gagner un autre simple en slam et de monter sur le podium à Tokyo.

Ensuite, je pense que je serai plus satisfait de la décision d’arrêter. Mais si je n’obtiens pas quelque chose, je veux continuer, alors je n’ai pris aucune décision ». La victoire de Whiley est survenue moins d’un an après son retour en compétition internationale après une pause de 18 mois après avoir donné naissance à son premier enfant.

«Je ne savais tout simplement pas où j’allais être – le jeu avait évolué au cours des 18 mois où j’étais absent. J’étais détendu parce que je n’avais pas beaucoup d’attentes. Je savais que nous pouvions gagner les doubles et que j’étais capable de gagner les simples, mais c’est un peu la chance du tirage au sort.

Diede et Anieke (l’équipe qu’ils ont battue en finale) sont les meilleurs joueurs de double au monde, donc ça n’allait jamais être une victoire ».