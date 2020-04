“Je pourrais voir Coco Gauff remporter un Grand Chelem” – Patrick Mouratoglou

Le phénomène du tennis Coco Gauff a atteint le quatrième tour d’un Grand Chelem et a remporté un titre WTA avant ses 16 ans. En 2020, elle a pris un départ parfait à l’Open d’Australie en détrônant la championne en titre Naomi Osaka.

Avant cela, elle a éliminé la septuple championne du Grand Chelem Venus Williams de la première manche de la major de Melbourne. À l’âge de 15 ans, elle a atteint à deux reprises la deuxième semaine de Slam.

Auparavant, numéro 52 mondial, Coco a joué l’as japonais à l’US Open 2019. La perte s’est avérée être un grand apprentissage pour le joueur de 15 ans.

L’ensemble du monde du tennis, y compris les joueurs et les experts, prédit que Gauff gagnera un chelem dans un avenir proche. Et l’un des meilleurs entraîneurs du monde et l’entraîneur de Coco, Patrick Mouratoglou a expliqué la même chose.

«Je pouvais voir Coco atteindre la finale et remporter un Grand Chelem; elle n’est pas loin de cela », a déclaré Mouratoglou à Metro. «Le match contre Sofia Kenin à Melbourne a montré ce qu’elle devait améliorer pour y arriver. Elle joue toujours à un niveau incroyable et sa confiance en elle est si forte qu’elle peut surprendre et peut-être gagner un Grand Chelem. »

Coco Gauff

En Australie, lors de son match de quatrième tour contre sa compagne Sofia Kenin, les services de Coco étaient faibles, malgré le claquement de sept as. Ce jour-là, elle a perdu 6-7 (5), 6-3, 6-0 contre l’éventuelle championne.

«L’Open d’Australie est parti, mais elle aura une chance de tirer sur un autre Major; son jeu est déjà grand. Un gros service, un revers incroyable, elle fait beaucoup de choses sur le terrain, avec des coups de filet », a-t-il ajouté.

«Coco Gauff doit encore améliorer de nombreux aspects» – Patrick Mouratoglou

Mouratoglou a en outre expliqué les lacunes dans les jeux de Coco et où ses adversaires l’ont devancée dans certains cas. Cependant, sa compréhension du jeu est incroyable. Elle est l’une des joueuses prometteuses aux États-Unis, on peut dire que le tennis américain a un bel avenir.

«En ce qui concerne le point de pression, elle peut y aller avec une reprise de volée pour mettre la pression sur ses adversaires, par exemple. Gauff comprend déjà beaucoup de choses dans le tennis mais ce n’est toujours pas suffisant; il y a encore de la place pour que ses adversaires gagnent des points », a-t-il expliqué.

Coco Gauff

«Sa maturité est incroyable à 16 ans; c’est ce qui se démarque le plus pour moi. La façon dont elle gère les matchs, c’est déjà vraiment unique, même si elle doit encore améliorer de nombreux aspects de son jeu et s’améliorer encore », a déclaré Patrick.