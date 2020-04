«Je pouvais à peine dormir avant d’affronter Roger Federer à l’US Open»

Sumit Nagal, âgé de 22 ans, a eu besoin de quelques années pour trouver son meilleur tennis sur le Challenger Tour et avoir l’opportunité de percer le top 200. Sumit a finalement réussi à terminer cette tâche en mai et juin de l’année dernière, atteignant cinq demi-finales en sept épreuves et se retrouvant dans le top 200 pour la première fois après s’être qualifié pour le tableau principal de l’ATP 500 à Hambourg où il a perdu à Richard Gasquet en sets droits.

Prenant un repos bien mérité, Sumit a remporté le premier match du Grand Chelem à New York, passant trois tours de qualification pour réserver la place à l’US Open où les dieux du tennis lui ont apporté le seul et unique Roger Federer au premier tour.

Face au 20 fois champion du Grand Chelem sur le stade Arthur Ashe bondé lundi soir, Nagal a montré ses compétences et sa détermination à lutter contre le grand adversaire, remportant le premier set avant que Roger ne se charge de marquer 4-6, 6-1, 6- 2, 6-4 triomphent en deux heures et demie.

Les deux joueurs avaient 13 chances de pause et le Suisse a forgé sa victoire avec sept pauses, contrôlant le rythme dans les sets deux et trois et survivant à un match difficile à 5-4 dans le décideur pour franchir la ligne d’arrivée en premier et réserver la place au deuxième tour. pour la 19e fois à New York depuis autant d’apparitions.

Quant à Nagal, il a montré un très bon tennis dans les sets un et quatre, surmontant un démarrage lent pour prendre six des huit derniers matchs dans le premier match et restant en contact avec Roger dans le set numéro quatre après être revenu d’un déficit de 2-0 , seulement pour se briser à nouveau dans le cinquième match qui a emporté Roger au-dessus.

L’Indien a gaspillé quatre points de rupture à 4-5 dans le dernier set, manquant l’occasion de prolonger la rencontre et de mettre Federer sous plus de pression et de profiter un peu plus de l’atmosphère du stade Arthur Ashe. S’adressant à Derrière la raquette, Nagal a rappelé l’affrontement contre Federer et le fait qu’il pouvait à peine dormir avant la rencontre.

“Il y a aussi des moments où je sais que le tennis tient une place dans mon cœur. L’US Open de l’année dernière en faisait partie. Tout me revenait, jour après jour, des 12 dernières années de ma vie. Je pouvais à peine dormir avant J’ai joué Federer.

J’ai commencé à penser à comment j’ai commencé à jouer, à tous les voyages, à quelle heure je me réveillais tôt et à toutes ces fois où je vivais seule. Je sais que je me plains beaucoup, mais c’est comme ça que je gère. Je sais aussi que j’ai traversé une quantité décente de lutte.

Je rentre chez moi à Delhi et je n’ai pas d’amis là-bas, c’est juste une petite partie. Je travaille dur pour m’assurer que le travail acharné de mes parents n’est pas perdu. Ils ont tellement sacrifié. Je veux leur redonner, pour le temps et l’argent qu’ils ont investis en moi.

L’esprit de tout le monde s’interroge sur les possibilités, il s’agit simplement de savoir comment les faire passer du négatif au positif. J’ai été obligé de le faire la première fois que je devais jouer la Coupe Davis pour l’Inde. Ce fut une période difficile pour moi il y a quelques années.

Vous avez ce rêve toute votre vie à jouer en Coupe Davis, pour votre pays. Sorti de nulle part, sans même le savoir, quelqu’un a mis une histoire dans le journal. L’histoire raconte comment j’ai agi de manière non professionnelle, mais c’était sans aucune preuve ni autorisation de ma part ou de la fédération.

C’était triste de voir qu’ils feraient ce saut sans aucun fait pour le confirmer. Plus tard, j’ai reçu un e-mail de la fédération de tennis me disant de ne rien dire au journal. Cela ne change rien au fait que c’était dans les médias, les gens l’ont lu et ont fait des suppositions à mon sujet.

Le plus gros mensonge de tous était que mon «mauvais comportement» était la raison pour laquelle j’ai été retiré de l’équipe de la Coupe Davis cette année-là. J’étais en fait absent pendant cinq mois pour une blessure à l’épaule. ”