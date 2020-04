Je préfère jouer sans spectateurs que ne pas jouer du tout

L’ancien numéro 3 mondial Alexander Zverev dit qu’il serait heureux de commencer à jouer des matchs de tennis à huis clos sans spectateurs plutôt que de ne jouer aucun tennis du tout. L’Allemand, actuellement classé n ° 7, a parlé à DPA dans une interview de Floride, aux États-Unis, avec sa famille où il a passé la période de verrouillage.

«En fin de compte, je préfère jouer sans spectateur que ne pas jouer du tout. Même si c’était dommage. Mais si c’est plus sûr, pourquoi pas? Le plus gros problème est que nous devons voyager de partout dans le monde. Je pense que les restrictions de voyage sont le plus gros problème que nous ayons au tennis. “

Le demi-finaliste de l’Open d’Australie dit qu’il préfère jouer plutôt que faire de l’exercice, mais fait de son mieux pour rester en forme entre-temps. “Je préfère jouer plutôt que faire de l’exercice. C’est évident. Mais il faut voir le positif dans tout.

Nous préférons tous jouer la saison de terre battue en Europe maintenant, mais parce que cela ne fonctionne pas, nous utilisons juste le temps pour nous préparer le mieux possible au moment où il recommence. “L’Allemand a également parlé d’utiliser le crise comme une opportunité de réfléchir à une vie plus en harmonie avec la nature.

“Je pense que les gens peuvent profiter de choses plus simples. Passer du temps avec des amis, juste prendre un bon repas. Des choses comme ça sont plus appréciées maintenant. Et peut-être que nous allons enfin regarder de plus près notre climat, l’environnement et notre planète en général. Je crois que vous pouvez prendre quelque chose de positif à partir de ce moment. ”