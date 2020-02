Je préfère la variété aux grosses portions au tennis

L’ancienne n ° 2 mondiale Agnieszka Radwanska dit qu’elle préfère regarder les femmes et les hommes qui jouent à un jeu de tennis plus polyvalent par rapport aux gros serveurs. Selon Essential Sports, dans une récente interview, Radwanska, qui était connue pour son style de jeu polyvalent, a déclaré: «Il y a encore un groupe de joueurs plus techniques – Angie (Angelique Kerber), Barty, Bencic.

Ils présentent un style polyvalent. Ils peuvent accélérer, ralentir, jouer au tennis combiné. Quelque chose est en train de se passer. C’est pire pour le tennis quand quelqu’un comme Keys monte sur le court. Elle peut toucher trois as en un match, mais c’est plus ennuyeux avec elle.

Comme avec les hommes. c’est différent de regarder Djokovic contre Federer et Isner contre Querrey ». La star du tennis polonaise a également annoncé qu’elle était enceinte de son premier enfant récemment. La Polonaise était surtout connue pour son tir intelligent sur le terrain et a remporté 20 titres en carrière en simple.

Parmi ses réalisations, elle a remporté le prix du favori des fans de la Women’s Tennis Association (WTA) six fois et le tir de l’année cinq fois. Elle est également la première joueuse polonaise de l’ère ouverte à atteindre une finale du Grand Chelem en simple (les Championnats de Wimbledon 2012), la première Polonaise à remporter les finales WTA (en 2015), la première Polonaise à revendiquer un titre en simple WTA (2007 Nordea Nordic Light Open), et a été la moitié de la première équipe polonaise à remporter le tournoi de la Hopman Cup.