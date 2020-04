“ Je préférerais battre Rafael Nadal sur terre battue dans le monde réel ”

En raison de la suspension de l’ATP et de la WTA Tours imposée par la pandémie de coronavirus, le Mutua Madrid Open ne peut être organisé aux dates prévues. Cependant, l’équipe dirigeante du tournoi espagnol a choisi d’organiser une compétition virtuelle à la place: le Mutua Madrid Open Virtual Pro.

L’événement se déroulera du 27 au 30 avril avec un double objectif: divertir les fans mais surtout aider les joueurs professionnels pour qui ce sont des moments difficiles financièrement. En fait, le prix du MMOVP sera distribué aux joueurs qui se qualifient pour recevoir de l’aide.

Comme le tournoi inhabituel promis avant de révéler ses participants, les meilleurs joueurs ont relevé le défi – et les tirages au sort peuvent se vanter de la présence de stars telles que Rafael Nadal, Andy Murray, Angelique Kerber et Kiki Bertens.

Parmi eux, le français Lucas Pouille se battra pour le trophée avec une idée particulière en tête. Lors d’un entretien avec France Inter, Pouille a répondu à plusieurs questions sur l’initiative, et l’une de ses réponses a pris en compte un éventuel duel avec Rafael Nadal.

“Pour être honnête, je préférerais le battre sur terre battue à Madrid, Monte-Carlo ou Roland-Garros dans le monde réel”, a déclaré Pouille. “Mais le battre sur Playstation est un bon début. Je vais m’entraîner tous les jour pour commencer la compétition du bon pied.

Je ne joue presque jamais mais depuis que l’isolement a commencé, je passe beaucoup de temps à jouer à des jeux vidéo. “Le score de Pouille et Nadal est de 1-1. Les Français ont remporté leur rencontre de 2016 à l’US Open en 5 sets tandis que la victoire la plus récente appartient à l’Espagnol et a été obtenue en trois sets à l’Open de Chine 2017.