“Je préférerais remporter le titre Masters 1000 que l’or olympique”

Le parc de tennis Ariake, récemment rénové, accueillera les meilleurs joueurs mondiaux du 25 juillet au 2 août 2020, lors du neuvième tournoi de tennis des Jeux Olympiques modernes à Tokyo. Le comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo a dévoilé le calendrier des événements, offrant neuf jours d’action, dont le «super samedi» et le «dimanche d’or».

Au cours des six premiers jours, 12 courts en dur au Ariake Tennis Park accueilleront les matchs du premier tour en simple masculin, en double masculin, en simple féminin, en double féminin et en double mixte, avec des affrontements en troisième tour et en quart de finale en simple masculin prévus mercredi et Jeudi.

Vendredi, les demi-finales en simple masculin, les matchs de médaille d’or et de bronze en double masculin et les demi-finales en double mixte, façonneront les tirages au sort et traceront le chemin vers les batailles décisives de samedi et dimanche qui devraient attirer l’attention de tout le monde du tennis.

Outre Dominic Thiem qui a décidé de rester en Europe et de jouer sur terre battue au cours de ces semaines, tous les joueurs d’en haut devraient être à Tokyo pour courir après la médaille d’or et c’est l’Américain Sam Querrey qui est le deuxième compétiteur qui a choisi de sauter les JO, comme en 2012 et 2016.

Sam affrontera le World TeamTennis à la place, ne trouvant rien de spécial dans l’épreuve de tennis olympique et choisissant le titre Masters 1000 au-dessus de l’or olympique à n’importe quel jour offert. “Non, je n’y vais pas”, a déclaré Querrey.

“En fait, je joue à World Team Tennis toute la saison. Même sans cela, je n’avais pas l’intention d’aller aux Jeux olympiques. Je suis allé à Pékin en 2008 et j’ai sauté Londres et Rio. Je me sentais comme si c’était amusant en 2008; Je ne dis pas que ce n’est pas si important, ce n’est tout simplement pas une priorité pour moi.

À mon avis, je serais bien si le tennis n’était même pas aux Jeux olympiques. Beaucoup de mes amis ne savent même pas que le tennis est aux Jeux olympiques. Il est éclipsé par ces autres sports. Je préfère gagner n’importe quel tournoi de la série Masters sur une médaille d’or olympique. Donc, ce n’est tout simplement pas sur mon radar. ”