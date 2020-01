“Je prépare plus mon match que celui contre Dellien”

Raphael Nadal (1) Il a expliqué lors de la conférence de presse officielle avant l’Open d’Australie qu’il prépare plus son match que le match spécifique du premier tour auquel il sera confronté mardi contre le Bolivien. Hugo Dellien.

18/01/2020 à 10:29

CET

EFE

«Je suis le processus pour arriver dans la meilleure forme mardi, et quand le jour du match arrivera, nous analyserons le rival. Je dois retrouver mes sentiments, nous connaissons le rival et nous savons que tous les premiers tours de ce type de tournoi sont compliqués & rdquor ;, a ajouté le joueur de tennis des Baléares, qui a été finaliste de la dernière édition après être tombé contre Novak Djokovic (2) 6-3, 6-2 et 6-3.

Le joueur de tennis Manacor a également fait valoir qu’il ne sentait pas plus de poids dans le compte lorsqu’il faisait un pas en avant et défendait les joueurs qui avaient dénoncé la qualité de l’air dans la journée de mardi de la phase précédente.

«Cette personne qui a fait la critique a rectifié et je pense que la rectification a été adéquate. La seule chose que je puisse faire en tant qu’acteur de premier plan est de poser la question et, en ce sens, mon travail a déjà été fait & rdquor ;, a commenté les Baléares concernant la critique exercée par le Canadien Brayden Schnur.

Le numéro un mondial a déclaré qu’il s’était entraîné de manière satisfaisante ces jours-ci de la même manière que les joueurs de la phase de qualification étaient en compétition.

«Ce que nous n’avons pas à faire, c’est de blâmer tout ce qui se passe cette semaine sur la fumée. Au tennis parfois les conditions sont extrêmes et retirées du tournoi il y a chaque semaine. On sait qu’en Australie il fait très chaud, j’ai eu un coup de chaleur à Sydney la semaine dernière dans le match contre Goffin dont j’ai pu récupérer & rdquor ;, a-t-il condamné.

