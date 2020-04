L’ancienne n ° 4 mondiale Anke Huber dit qu’elle revient sur sa carrière avec fierté et satisfaction et qu’elle aime son travail actuel d’être impliqué dans l’événement Porsche Grand Prix à Stuttgart. Huber a pris sa retraite en 2001 après une carrière au cours de laquelle elle a remporté 12 titres WTA – elle a également atteint la finale de l’Open d’Australie du Grand Chelem en 1996.

Dans une interview accordée à Tennisnet.com, Huber déclare: “Je regarde ma carrière avec fierté et satisfaction. Lorsque j’ai joué ma dernière saison en 2001, je voulais vraiment prendre de la distance, ne plus faire quelque chose avec le tennis. Mais Udo Cervellini, alors directeur du tournoi du Grand Prix Porsche Tennis, m’a persuadé de rejoindre le poste de directeur sportif.

J’ai refusé plusieurs fois, je l’ai repoussé plus tard, mais il n’a tout simplement pas lâché prise. Rétrospectivement, je suis bien sûr très heureux qu’il soit si têtu à l’époque. En 2005, Markus Günthardt est devenu directeur du tournoi. Depuis lors, je travaille en étroite collaboration avec lui avec confiance.

Je suis principalement responsable de rester en contact avec les joueurs tout au long de l’année, de les inscrire au tournoi et de m’occuper d’eux à Stuttgart. Pendant la semaine du tournoi, je coordonne également les différentes activités des joueurs, telles que les séances d’autographes, et reste en contact avec la WTA.

Fou en fait: au début, je ne voulais pas vraiment ce travail – et maintenant je le fais depuis 19 ans. Et je l’apprécie toujours beaucoup. “Huber a atteint la finale à Stuttgart à trois reprises, la remportant deux fois et dit que c’était son tournoi préféré en Allemagne,” Le Porsche Tennis Grand Prix a toujours été mon tournoi préféré en Allemagne.

J’ai toujours aimé jouer les autres tournois en Allemagne, mais avec des résultats très différents. Je n’ai jamais connu de succès particulier à Hambourg et à Berlin, mais le sable n’était pas non plus ma surface préférée. Les choses se sont mieux passées à Filderstadt et plus tard à Leipzig, si ce n’est pas toujours génial.

Autant j’aimais jouer en Allemagne, j’étais trop rarement en mesure d’utiliser l’avantage à domicile. Je me suis surtout mis trop de pression – malheureusement. “L’une de ces victoires à Stuttgart est survenue en 1991 face à la légendaire Martina Navratilova.

“Je suis revenu en 1991 et j’ai couru vers la finale. L’endroit est venu vers moi, la surface rapide et les spectateurs étaient complètement derrière moi. J’ai aussi profité de ma négligence. Je n’avais que 16 ans, donc je n’y avais pas pensé et joué librement, je n’avais rien à perdre.

Mais cette fois, tout allait bien. Dans chaque match, j’avais un adversaire qui était mieux placé, y compris des joueurs de classe mondiale comme Zina Garrison et Helena Sukova – le Grand Prix de tennis Porsche avait toujours un excellent terrain à l’époque.

Avant de vraiment réaliser ce qui se passait, j’étais en finale – contre la grande Martina Navratilova. Depuis la finale contre Navratilova, je me souviens encore à quel point les spectateurs m’ont encouragé, surtout après le premier set perdu.

Martina était une star, avait remporté cinq fois à Filderstadt et était bien sûr populaire. Mais j’étais jeune, plus d’Allemagne et même de la région – cela a probablement attiré le public de mon côté. Je pouvais à peine croire que j’avais battu Martina Navratilova après plus de trois heures et gagné mon tournoi à domicile. ”