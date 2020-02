“Je réponds non” – Rafael Nadal ne veut pas que Novak Djokovic gagne plus de tournois

La course à trois entre Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic pour être le grand vainqueur du tennis du Grand Chelem est en cours et n’a jamais été aussi proche. Avec la dernière victoire de Djokovic à l’Open d’Australie 2020, Nadal admet qu’il ne veut pas que son principal rival remporte plus de majors.

L’Espagnol détient actuellement 19 titres du Grand Chelem, avec Djokovic deux derrière sur 17. Les deux traînent derrière Roger Federer (20). Cependant, il y a encore un combat prolongé entre les trois car la ligne d’arrivée semble à l’abri des regards jusqu’à présent.

«C’est la réalité de la compétition»: Rafael Nadal

Plus tôt, le Majorquin avait révélé qu’il soutenait Dominic Thiem contre Djokovic lors de la finale de l’Open d’Australie 2020.

“J’ai une bonne relation avec Dominic comme j’ai aussi avec Djokovic”, a déclaré Nadal lors d’une interview à l’Open du Mexique 2020, expliquant ses commentaires suite à la finale de l’Open d’Australie.

“Mais la réalité est que si vous me demandez si je préfère que Djokovic ait plus de” Grand Chelem “que moi? Eh bien, je réponds non. Par conséquent, si je dois choisir de gagner l’un ou l’autre, je choisis l’autre », a-t-il ajouté.

L’Espagnol estime qu’il s’agit d’un problème purement professionnel. Et il ne se cache pas de le dire parce qu’il pense que si quelqu’un demande à Novak qui préfère gagner Roland Garros, il le lui dira Dominic.

“C’est la réalité de la compétition et cela ne va à l’encontre de personne ou d’un motif étrange”, a-t-il conclu.

Nadal et Djokovic en compétition pour le n ° 1 mondial

Nadal défie également Djokovic pour le classement n ° 1 mondial cette semaine. Pour être de nouveau au top, le double champion doit remporter l’Open du Mexique 2020. En revanche, Djokovic devra au moins se qualifier pour la demi-finale des Dubai Duty-Free Tennis Championships 2020.

