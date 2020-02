Je ressens beaucoup de vide en ce moment

Dominic Thiem, 26 ans, a admis se sentir fatigué physiquement et mentalement après avoir failli gagner son premier Grand Chelem et avoir terminé deuxième d’un tournoi majeur pour la troisième fois de sa carrière. Thiem, qui a été ensemencé à Non.

5 dans le tableau principal de l’Open d’Australie, était loin de tout gagner à Melbourne Park avant que le numéro 2 Novak Djokovic ne revienne pour gagner 6-4 4-6 2-6 6-3 6-4 et lever son record du huitième titre au tournoi. En route vers sa première finale à Melbourne Park, l’Autrichien a remporté deux victoires consécutives serrées en quatre sets contre Rafael Nadal, tête de série et Alexander Zverev, septième tête de série.

“J’ai joué un match incroyablement intense contre Rafa (en quart de finale), un match si intense contre Sascha en demi-finale et aujourd’hui (j’ai joué pendant) près de quatre heures, donc c’était très exigeant. Bien sûr, je ressens juste beaucoup de le vide en ce moment … Je connais ce sentiment “, a déclaré Thiem aux journalistes après avoir perdu la finale de l’Open d’Australie.