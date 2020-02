“Je ressens juste beaucoup de vide” – Dominic Thiem s’ouvre après la défaite de Novak Djokovic à l’Open d’Australie 2020

Le finaliste de l’Open d’Australie Dominic Thiem était au bord de la victoire pour son premier titre de Slam. Avec le tennis d’embrayage de Novak Djokovic et son expérience dans les quatrième et cinquième sets, cela a empêché un nouveau champion de se présenter sur une grande scène de tennis.

L’Autrichien a passé un total d’environ 22 heures et 14 minutes pendant tout son séjour de deux semaines à Melbourne. Thiem a eu un match de cinq sets au deuxième tour, puis il a surmonté les intensités du numéro un mondial Rafael Nadal et de la septième tête de série Alexander Zverev.

Après avoir réussi ces deux tests difficiles, un jour et demi plus tard, le champion en titre et l’as sans précédent de Melbourne, Novak Djokovic, l’attendaient en finale.

«C’était très exigeant» – Dominic Thiem

«Je pense que je me suis rarement senti physiquement aussi fatigué, surtout maintenant après que la tension a disparu. J’ai joué un match intense incroyable contre Rafa, un match si intense contre Sascha en demi-finale. Aujourd’hui encore, je pense presque plus de quatre heures. Je pense que c’était très exigeant », a déclaré Dominic Thiem.

Dominic Thiem

La dernière fois que Thiem a atteint les finales majeures à Paris, il a joué un match exténuant en cinq sets contre Djokovic au cours des quatre derniers tours. Le match a été divisé en deux jours vendredi et samedi, en raison des conditions défavorables de type ouragan à Roland Garros. Et Thiem s’est embarqué pour une finale de Roland-Garros contre Rafael Nadal avec moins de 24 heures de récupération.

En d’autres termes, cela semble injuste du point de vue de Thiem. Comme il ne reçoit pas vraiment suffisamment de repos et de récupération avant les matchs de championnat éminents de sa carrière.

«Bien sûr, je ressens juste beaucoup de vide en ce moment. Mais c’est tout. Je connais ce sentiment. Je l’ai fait après les deux derniers à Paris. Mais, oui, déjà déjà, je ressens un peu de motivation pour revenir pour le prochain Grand Chelem. Eh bien, si j’ai une petite pause, ça va être plus gros », a ajouté Dominic Thiem.

Du club de la prochaine génération, Thiem est clairement le favori pour faire une percée. Comme après son match de dimanche, l’Autrichien a disputé trois matches de finale majeurs de 2018-20. Sans aucun parti pris, c’est la meilleure performance d’un concurrent d’une nouvelle ère sur les surfaces principales.

Novak Djokovic et Dominic Thiem

L’année dernière à Paris, il n’a pas réussi deux sets à conquérir son premier Slam et cette année à Melbourne, il n’était qu’à quelques points de la Norman Brookes Challenge Cup.