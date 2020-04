En février dernier, 51 954 spectateurs ont assisté au “Match en Afrique” au stade du Cap entre Roger Federer et Rafa Nadal. Federer et Nadal ont joué 40 fois, avec Federer derrière 16-24. Federer a un record de victoires sur gazon 3–1 et sur terrains durs 11–9, tandis que Nadal mène sur terre battue 14–2.

Les tournois étant basés sur des classements, 24 de leurs matchs ont été disputés en finale de tournoi, qui ont inclus un record de neuf finales de Grand Chelem. Federer et Nadal se jouent depuis 2004, et leur rivalité fait partie intégrante de la carrière des deux hommes.

La dernière rencontre a eu lieu aux Championnats de Wimbledon 2019, où Federer a gagné pour atteindre la finale. Sur leurs 40 réunions, 13 ont atteint un plateau décisif. Ils ont également joué dans 12 finales de la série Masters, y compris leur seul match de cinq heures au Rome Masters 2006 que Nadal a remporté lors d’un bris d’égalité en cinquième set, après avoir économisé deux balles de match.

Le match en Afrique était un match historique, c’est pourquoi on a demandé à Tony Godsick comment Roger Federer se sentait avant le match. Il a dit: «Roger était excité, mais il était vraiment nerveux. Il savait qu’il était l’hôte et tout ce qui allait avec.

Il savait à quel point l’Afrique du Sud l’avait suivi au fil des ans, il n’y avait jamais joué, il m’a dit: «Je ne peux pas faire ça tout le temps. Je ressens la pression de jouer le style de tennis auquel les gens s’attendent. “” Il voulait jouer un grand match.

Il savait aussi combien cela signifiait pour sa famille, en particulier sa maman. Nous voulions nous assurer que tout était parfait ce jour-là, car c’était vraiment une opportunité unique dans une carrière. Je pense qu’il était véritablement dépassé par tout “- a-t-il ajouté.