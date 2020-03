“Je reste aussi à la maison” – Roger Federer envoie un message pendant la pandémie de coronavirus

La pandémie de coronavirus a provoqué des moments étranges dans la vie des gens et a fait de leur vie un «fardeau». Le maestro suisse Roger Federer a fait part de ses inquiétudes sur le fait que le nombre de personnes infectées dans le monde augmente chaque heure. Il est actuellement en pause de blessure, se repose et se remet bien de sa résidence en Suisse.

«Je reste aussi à la maison et je n’ai serré la main de personne depuis un certain temps maintenant. Évidemment, je me lave les mains très souvent comme nous sommes censés le faire », a expliqué Federer au monde entier.

C’était la première apparition de Federer sur les réseaux sociaux depuis sa chirurgie du genou en février. Sur les terrains professionnels, Roger a prévu de se présenter pour la saison sur gazon. Avec un peu de chance, d’ici là, le monde est revenu à la normale et la tournée de tennis reprend.

«Je crois que s’entraider est plus important que jamais. Surtout parce que nous voulons aider la génération plus âgée. Ce sont eux qui courent le plus de risques et nous devons les aider en gardant une distance de deux mètres et en ne se serrant pas la main », a poursuivi l’as suisse.

«Nous pourrions tous être en quarantaine» – Roger Federer

Il a en outre souligné l’importance de l’éloignement social et conseillé de suivre les règles fixées par le gouvernement. La protection de l’un et de l’autre est le but ultime de la planète en ce moment.

«Il est vraiment important de prendre ces règles au sérieux. Très très sérieusement. Finalement, nous pourrions tous être en quarantaine et ne plus pouvoir quitter la maison, alors j’espère vraiment que nous le prendrons très au sérieux », a-t-il ajouté.

La Suisse, pays de Federer, a enregistré plus de 4 800 cas infectés par COVID-19 et 43 personnes ont perdu la vie vendredi.

Le ministre suisse de la Santé, Alain Berset, a déclaré que les hôpitaux suisses «atteignent les limites de leurs capacités» et a conseillé aux gens de rester à l’intérieur. Berset a en outre exhorté l’icône de leur nation, Roger Federer, à envoyer un message au monde.

Après avoir reçu son message, Roger s’est adressé au monde.

Le numéro quatre mondial Federer s’était retiré des championnats de Dubaï, Sunshine Double et European Clay-Court Tour en 2020. Mais avec l’ATP Tour qui a annulé ses tournois dans un contexte de pandémie de coronavirus, Federer n’a techniquement manqué qu’un seul tournoi de la tournée, l’Open de Dubaï.