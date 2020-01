«Je resterai fidèle à mon père tant qu’il pourra m’entraîner»

Alexander Zverev a fait les premiers pas de tennis aux côtés de son frère aîné Mischa et sous la direction de leur père, Alexander Sr., un ancien joueur de l’Union soviétique. Alors que ses coevals entraient dans les épreuves juniors, Alexander avait déjà eu l’occasion de participer à des épreuves de double pro avec son frère et d’obtenir des invitations pour les tirages au sort des épreuves de Challengers et de l’ATP 250, rassemblant une expérience qu’il avait transformée en or pur dans le couple précédent. de la saison, devenant l’un des meilleurs joueurs du monde et le leader de la jeune génération.

Aux côtés de son père qui a toujours été là pour s’occuper de sa carrière, Alexander a travaillé avec un ancien no. 1 Ivan Lendl entre l’été 2018 et juillet 2019, remportant ensemble la finale de l’ATP en 2018 mais décidant de se séparer après Wimbledon l’année dernière.

Travaillant à nouveau seul avec son père, Zverev n’a pas pu trouver son meilleur tennis dans la deuxième partie de la saison (tout comme dans la première), se qualifiant pour la finale de l’ATP pour la troisième année consécutive mais jouant bien en dessous de son niveau de 2017 et 2018 .

Le jeune Allemand a touché le fond au début de la nouvelle saison à la Coupe ATP, perdant trois matchs et hurlant contre son père à un moment donné de la rencontre si fort qu’Alexander Sr.a commencé à pleurer devant les caméras.

Devant changer radicalement les choses avant Melbourne, Zverev a frappé le terrain d’entraînement avec son père et ils ont fait leur magie, le jeune Allemand atteignant la première demi-finale majeure après une victoire sur Stan Wawrinka en quatre sets.

S’exprimant après la victoire, Alexander a rappelé que son père avait fait de lui le joueur qu’il est aujourd’hui, prêt à rester avec lui aussi longtemps qu’Alexander Sr. voudrait voyager avec lui. De plus, si son père est fatigué (il a eu des problèmes de santé en 2019), Alexander est plus que prêt à lui trouver de l’aide dans le personnel d’entraîneurs, mais d’ici là, ils travailleront ensemble comme ils l’ont fait depuis le début, poursuivant de grands rêves et notables titres à l’avenir.

“Après ce lent départ, j’étais prêt à rencontrer les journalistes lors de la conférence de presse, pour être honnête. Ensuite, j’ai réussi à faire demi-tour; mon énergie a repris un peu. Les balles de Stan ont été très rapides et j’avais besoin d’un set pour l’habitude, tout s’est bien passé au final.

Mon père est comme un entraîneur normal qui n’aime pas trop son joueur. Il y a des opinions que je dois changer d’entraîneur mais chaque fois que nous travaillons seuls, nous prouvons que nous pouvons gagner de gros tournois; mon père a fait de moi le joueur que je suis aujourd’hui.

Pour moi, il n’est pas nécessaire de changer d’entraîneur; nous obtiendrons de l’aide s’il se fatigue, mais mes morts devraient être dans mon équipe pendant très longtemps. ”