Je sais à quel point Alexander Zverev peut jouer

Stan Wawrinka, triple champion du Grand Chelem, a insisté sur le fait qu’il s’attendait à un match très difficile contre la tête de série n ° 7 Alexander Zverev à l’Open d’Australie. Zverev, 11 fois champion de l’ATP, est venu d’un set down pour battre la tête de série no 15 Wawrinka 1-6 6-3 6-4 6-2 et atteindre sa première demi-finale du Grand Chelem à Melbourne Park.

L’ancien numéro 3 mondial Wawrinka était dominant au début du match en battant Zverev deux fois et n’a jamais fait face à un point de rupture dans le premier set pour remporter facilement le premier match. Cependant, un mauvais début de match n’a pas du tout affecté Zverev car il a cassé Wawrinka cinq fois et n’a perdu son service qu’une seule fois dans le reste du match pour terminer une victoire de retour en quatre sets.

Zverev, 22 ans, détient désormais un record de 3 à 3 face à Wawrinka, 34 ans. “Je sais à quel point il (Zverev) peut jouer”, a déclaré Wawrinka aux journalistes après le match, selon le circuit ATP. “Bien sûr, il a eu quelques problèmes avec son service avant ce tournoi … Les deux fois où je l’ai joué, il servait incroyable et j’ai eu du mal à le briser. Je sais à quel point il peut servir. Aujourd’hui, il a mis beaucoup de pression avec son service. ”