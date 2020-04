«Je sais comment battre Lleyton Hewitt et Marat Safin»

À la recherche du top 10 et de la Coupe des Maîtres à Shanghai en fin de saison, Roger Federer a débuté 2002 avec le titre à Sydney et le quatrième tour à l’Open d’Australie, s’attardant sur le bord du groupe élite.

Le jeune Suisse n’a pas réussi à défendre le titre à Milan avant de marquer des victoires sur Yevgeny Kafelnikov et Marat Safin en Coupe Davis en Russie sur terre battue, créant un élan mais ne marquant que quatre victoires à Rotterdam, Dubaï et Indian Wells.

De retour à Miami après le quart de finale il y a un an, Federer a battu Jeff Morrison lors du premier match avant d’évincer le numéro un mondial. 25 Albert Portas et no. Mondial 6 Tim Henman a répété le résultat de 2001. Henman a dû abandonner après le premier set et Roger a eu tout le temps de ce monde pour se préparer au quart de finale avec Andrei Pavel, renversant le roumain 6-1, 6-1 en moins d’une heure après l’une de ses meilleures performances de la saison jusqu’à présent.

Le Suisse était satisfait de la façon dont il a joué le match, restant concentré du début à la fin et dominant le service et le retour pour affronter Lleyton Hewitt ou Marat Safin, d’autres jeunes super talentueux nés au début des années 80.

S’exprimant sur le prochain match, Roger a exprimé sa confiance en battant Lleyton ou Marat, se sentant bien sur le terrain et poursuivant la place lors de la première finale du Masters 1000. “J’ai eu de nombreux excellents matchs contre Lleyton Hewitt jusqu’à présent.

Je l’ai peut-être joué cinq fois, j’en ai perdu quatre et je l’ai battu une fois. Nous avons toujours eu des matchs difficiles qui ont duré trois ou quatre sets. Je sens que je peux le battre; J’ai le jeu et je connais la tactique et la stratégie pour jouer avec lui. D’un autre côté, j’ai vaincu Marat Safin dans les deux rencontres que nous avons eues jusqu’à présent; Je me sens bien avant la demi-finale. ”