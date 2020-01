«Je sais que je n’ai pas de pack de six. Je le sais’

Tennis – Le Britannique Dan Evans joue le meilleur tennis de sa carrière, même si son capitaine d’équipe à la Coupe ATP, Tim Henman, a suggéré que le joueur de 29 ans pourrait améliorer sa condition physique. S’exprimant pour presse à Melbourne avant le début de l’Open d’Australie, où il est tête de série au Grand Chelem pour la première fois, Evans a déclaré: “Je suis à 78 kilos en ce moment.”

Ce n’est pas mauvais. Esthétiquement, je suppose que c’est comme ça que je suis. Je n’ai pas de pack de six, je le sais. “Evans a dit qu’il avait également essayé de véganiser l’année dernière, mais il a découvert que cela ne faisait aucune différence pour sa condition physique.” J’ai juste décidé de revenir et de l’essayer [meat].

Je ne dis pas que je n’irai pas dans l’autre sens mais j’ai bien commencé au début de l’année. Je dois mettre mon jeu sur le terrain et je peux gagner. Probablement quelques matchs l’année dernière, je ne l’ai pas fait. Je n’ai pas profité de petites occasions pour entrer dans le filet.

Ou j’étais agressif peut-être une balle trop tard et je perds ce point et c’est un peu un effet boule de neige à partir de là. “Le Britannique dit qu’il ne prend pas trop au sérieux ce que dit Henman et que les deux partagent un grand lien.

“C’est difficile d’être un râteau comme Tim. Il n’y a pas de muscle sur lui. Et il a du mal à faire un compliment, je vous le dis. Mais tout ce qu’il a fait au cours des deux semaines précédentes, pour moi, était super”. Evans affronte l’Américain Mackenzie McDonald au premier tour de l’Open d’Australie lundi.