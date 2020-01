Je savais que je devais prendre le ballon tôt et prendre des risques contre Rafael Nadal

Le Belge David Goffin est entré sur le terrain sachant qu’il devrait être agressif et dicter les points s’il voulait avoir une chance contre le numéro un mondial Rafael Nadal à la Coupe ATP. Goffin, classé n ° 11 mondial, s’est retiré d’une victoire choc à Sydney en battant l’Espagnol Nadal 6-4 7-6 (3) pour forcer un caoutchouc décisif dans le match de quart de finale Belgique – Espagne.

Les deux joueurs étaient à égalité à quatre matchs après les huit premiers matchs du match, avant que Goffin ne réclame des pauses consécutives pour ouvrir une avance de 6-4 2-0. Le Belge s’est cassé lors du huitième match du deuxième set, mais il a gardé le cap en convertissant sa deuxième balle de match lors du tie-break pour décrocher une énorme victoire.

“J’ai dû garder mon sang-froid pendant longtemps, ce qui n’a pas été facile. Au final, je suis si heureux pour la Belgique que nous pouvons jouer un double décisif”, a déclaré Goffin, en Coupe ATP. “Je savais contre Rafa J’ai dû prendre le ballon tôt et prendre plus de risques.

J’étais devant le tribunal pour essayer de dicter et il a dû trouver une solution. Je savais que je devais m’en tenir à cette ligne et avancer et c’est ce que j’ai fait. ”