«Je savais que je pouvais battre Pete Sampras, j’avais une meilleure saison ..»

En 2001, le quatrième tour à Wimbledon a vu l’affrontement entre les rois actuels et futurs du All England Club, le jeune pistolet Roger Federer renversant le septuple vainqueur Pete Sampras 7-6 (7), 5-7, 6-4 , 6-7 (2), 7-5 en trois heures et 41 minutes.

En compétition à Wimbledon pour la troisième fois, le champion junior de 1998 a trouvé son A-game pour laisser la légende et une de ses idoles derrière lui, en restant concentré dans les dernières étapes du décideur pour se déplacer vers le haut et sécuriser l’un des plus émouvants triomphes de sa longue carrière.

Federer est venu à Londres après avoir atteint le quart de finale à Roland Garros, gagnant de l’élan et restant concentré du début à la fin pour détrôner Pete qui ne jouerait à Wimbledon qu’une fois de plus en 2002. Ce fut le pire résultat pour l’Américain lors de son tournoi bien-aimé depuis 1991, remportant 31 matchs consécutifs dans la cathédrale de tennis avant cette défaite et subissant également la première défaite en cinq sets.

Roger a sauvé neuf des 11 points de rupture, produisant son meilleur tennis au moment le plus important et faisant un pas en avant massif après avoir enregistré un point de consigne lors du premier bris d’égalité, ce qu’il a décrit comme l’un des moments charnières de tout l’affrontement.

Ils ont décroché un vainqueur de service dans près de la moitié des points sur le court d’herbe rapide, Federer ayant le dessus dans ces échanges courts dominants, prenant dix points de plus que Sampras et repoussant deux chances de pause à 4-4 dans le décideur de rester. toucher.

Pete a dû payer le prix de ces chances qu’il avait perdues, subissant une pause à 15 dans le match 12 et permettant à Federer de conclure l’accord avec un vainqueur de retour qui l’a propulsé en quarts contre Tim Henman. «J’ai eu le sentiment que ce premier set était essentiel, que je suis revenu du point de set down au tie-break pour le ramener à la maison.

Cela m’a donné beaucoup de confiance pour le reste car j’avais l’impression de pouvoir le battre. C’est probablement pourquoi j’ai gagné aujourd’hui. J’avais joué un mauvais match là-bas dans le deuxième pour perdre le set, ayant des problèmes avec ma jambe. Cela m’a probablement un peu détendu mentalement.

J’ai eu du mal à courir quelques balles mais j’étais totalement détendu. C’est pourquoi je n’étais pas fatigué en cinquième, me sentant bien dans les cinq sets. Le service de Pete était énorme au début, ne me donnant aucune chance. Normalement, je suis plutôt bon en lecture de services, mais ce n’était pas le cas contre lui, son deuxième service volant plus vite que le premier.

Pourtant, j’avais le sentiment que j’étais en bonne position lors de son deuxième service, même s’il faisait 120 milles à l’heure. Soudain, quand j’avais 40-0 ou 40-15 au retour, je savais que j’aurais toujours une chance à un moment donné. Je tenais des services assez faciles à l’époque.

Beaucoup d’amis et de joueurs m’ont dit: “Cette année, je pense que vous pouvez vraiment le battre.” J’ai joué une excellente année jusqu’à présent – mieux que lui. ”