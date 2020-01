Je savais que je serais plus frais dans le cinquième set que Kevin Anderson

La star américaine montante Taylor Fritz a refusé de démissionner après avoir chuté de deux sets à Kevin Anderson et cela a payé quand il a remporté une grande victoire de retour pour faire le troisième tour de l’Open d’Australie. Fritz, classé au 34e rang mondial, a devancé le double finaliste du Grand Chelem Kevin Anderson 4-6 6-7 (5) 7-6 (4) 6-2 6-2 pour organiser une rencontre de troisième ronde contre Dominic Thiem.

Fritz n’a réussi à convertir aucun de ses deux points de set sur le service d’Anderson lors du 10e match, avant de perdre le deuxième set lors d’un bris d’égalité. “Je sentais que c’était vraiment malchanceux de ne pas gagner le deuxième. J’ai eu beaucoup de chances de briser”, a déclaré Fritz, selon le circuit ATP.

“Je me suis juste dit après avoir remporté le troisième:” Je vais seulement mieux jouer. “Deux jours plus tôt, Anderson est passé de deux sets à un pour battre Ilya Ivashka. Fritz savait qu’il avait sa chance et il a fini par gagner le décideur confortablement.

“C’était énorme pour moi. Il a joué un cinq setter vraiment difficile l’autre jour et puis, évidemment, revenir … aller de dos à cinq cinq joueurs va être plus difficile pour lui que d’habitude”, a déclaré Fritz. “Je me sentais frais, alors je me suis juste dit:” Je dois continuer à courir “”