Je savais que Sania Mirza serait un bon joueur

L’ancienne championne australienne et française de l’Open de France, Mary Pierce, ne s’est pas étonnée que l’Inde de Sania Mirza soit devenue une joueuse de premier plan après s’être associée à elle lors de la WTA à Hyderabad en 2003. S’adressant à la Sportstar, Pierce a déclaré: “Mahesh (Bhupathi) organisait ce tournoi et je voulais savoir si je voudrais jouer avec une fille du coin.

C’était le premier tournoi de Sania à ce niveau. Elle n’était pas si bien connue à l’époque. Je l’ai vue bien frapper les coups. Il y a eu beaucoup d’erreurs. Mais, je savais qu’une fois qu’elle commencerait à garder beaucoup de balles sur le terrain, elle serait bonne.

Je n’ai pas été surprise quand elle est devenue une joueuse de haut niveau. “L’ancienne n ° 3 mondiale sera en Inde plus tard ce mois-ci dans le cadre de l’événement Roland Garros junior wild card à Delhi et dit qu’il n’y a pas de réponse claire à pourquoi plus d’Indiens n’ont pas réussi à jouer au tennis sur la scène internationale.

“C’est une bonne question, mais il n’y a pas de réponse. Certains joueurs ont un don naturel. Le tennis indien a eu de grands champions de tennis. Je suis sûr qu’il y en aura plus à l’avenir. Oui, passion pour le jeu, dur labeur, dévouement, sacrifice et les personnes très solidaires sont toutes importantes.

Vous avez besoin d’une bonne structure, d’une formation et de sponsors pour vous aider à voyager pour les tournois “, a également déclaré Pierce, qui avait hâte de venir en Inde et de promouvoir l’événement wildcard junior de Roland Garros, mais n’était pas encore prête à choisir des favoris pour les Français. Ouvert, car il était trop tôt dans la saison maintenant.

“Je suis très heureux de venir en Inde. C’est l’un de mes pays préférés. J’ai développé mon jeu en jouant sur terre battue. Vous devez avoir des jambes solides et de la patience pour jouer de longs rallyes. La terre battue vous apprend beaucoup. C’est tellement spécial pour moi.

C’est formidable de promouvoir l’événement. Il est trop tôt pour évaluer les chances de Roland Garros. Nous verrons comment les filles, si nombreuses et si bonnes, concourent dans la saison de terre battue, avant de faire un choix. ”