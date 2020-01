Je sentais que je jouais mon match contre Rafael Nadal

La star australienne montante Alex de Minaur sentait qu’il jouait son match contre l’Espagnol Rafael Nadal à la Coupe ATP, mais cela ne lui suffisait toujours pas pour étourdir le numéro un mondial devant ses fans à Sydney. De Minaur, classé n ° 1 en carrière

18 au monde, a très bien performé pendant presque deux sets complets, mais son niveau a chuté et le champion du Grand Chelem à 19 reprises a gagné 4-6 7-5 6-1. Les deux joueurs étaient à égalité à cinq matchs chacun dans le deuxième set avant que Nadal ne réclame trois pauses d’affilée pour forcer un troisième set, puis remporter les quatre premiers matchs du décideur.

“Je sais que j’ai ce niveau. Je veux dire, je le montre”, a déclaré de Minaur, selon l’AAP. “Il est temps pour moi d’entrer dans cet état d’esprit plus souvent, dans l’état d’esprit où je crois que Je peux l’apporter à n’importe qui.

“Dans ce match, c’est ce que j’ai ressenti. J’avais l’impression de jouer à mon jeu et je le faisais à ma façon. Peu importait ce qui se passait. J’allais m’engager sur mon plan de match et continuer à faire mes tirs et continuer à me soutenir. ”