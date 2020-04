Je serai bien financièrement mais certains joueurs ne le feront pas pendant la suspension du Tour

Le membre du Conseil des joueurs de l’ATP, John Isner, dit qu’il restera financièrement stable pendant la suspension du Tour, mais espère que quelque chose sera fait pour aider les professionnels de niveau inférieur. Mercredi, l’ATP et la WTA ont prolongé la suspension des visites jusqu’au 13 juillet au moins en raison de l’épidémie de coronavirus – une décision qui était attendue après que les rumeurs d’annulation de Wimbledon ont commencé à se répandre la semaine dernière.

Isner, le champion des Miami Masters 2019, a gagné 409524 $ en prix cette année, tandis que le montant de son prix en carrière s’élève à 19081220 $. Mais la majorité des joueurs de tennis ne sont pas dans la position d’Isner car certains joueurs ont déjà fait appel aux principaux organismes de tennis pour soutenir financièrement les professionnels de niveau inférieur pendant la suspension du Tour.

“Nous discutons toujours de tout cela”, a déclaré Isner au New York Times. “Les meilleurs joueurs du monde, la plupart de ces gars-là vont être OK. Personnellement, je serai OK, mais certaines personnes comptent littéralement sur une semaine de paie après semaine.

Ainsi, les joueurs de tennis professionnels en difficulté ne sont pas différents de ceux qui ont été mis en congé ou licenciés à travers tout cela dans n’importe quelle profession ». Isner, classé au 21e rang mondial, a connu une saison assez solide avant que le Tour ne soit suspendu alors qu’il a disputé deux demi-finales ATP à Auckland et à Acapulco.

L’ancien numéro 8 mondial Isner était sur le point de remporter la finale d’Acapulco lors de son dernier tournoi, mais il n’a pas réussi à le faire après que son compatriote Taylor Fritz soit revenu d’un set down pour remporter leur affrontement en demi-finale.